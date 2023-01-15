虎尾建國眷村丁棟招商8成 辦市集、畫展

虎尾建國眷村歷時4年時間修繕，丁棟已完工啟用，12個攤位招商進駐9個，今天舉辦市集及畫展，縣長張麗善到場關心營運狀況表示，在中央預算不足情況下，從一期景觀工程至今，丁棟已逐漸成形，忠棟預計今年底可完工，孝棟也會陸續施工，相信未來可帶動周邊虎尾糖廠及文化觀光發展。

縣長張麗善說，建國眷村2015年登錄為建築聚落群，是雲林最大文化資產保護場域，也是全台罕見的農村型眷村，在中央預算不足下，從一期景觀工程到現在，經歷將近2年時間，丁棟已經成型，忠棟預計今年底可完工，孝棟會在明年陸續施工，目前丁棟已招商進駐8成，多以文創為主，未來擬引進美食攤販。

文觀處長陳璧君說，建國眷村歷時4年整修，從廢墟搖身一變成為知名打卡景點，今天舉辦畫展開幕，透過藝術家視野呈現雲林不同風貌，在眷村斑駁紅磚上展示呈現另種歷史紋理；在修復與活化並進下，丁棟目前11個攤位已出租9個，提供青年創業空間，雲林創意設計中心YCDC也會進駐。