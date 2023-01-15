虎尾建國眷村丁棟招商8成 辦市集、畫展
虎尾建國眷村歷時4年時間修繕，丁棟已完工啟用，12個攤位招商進駐9個，今天舉辦市集及畫展，縣長張麗善到場關心營運狀況表示，在中央預算不足情況下，從一期景觀工程至今，丁棟已逐漸成形，忠棟預計今年底可完工，孝棟也會陸續施工，相信未來可帶動周邊虎尾糖廠及文化觀光發展。
縣長張麗善說，建國眷村2015年登錄為建築聚落群，是雲林最大文化資產保護場域，也是全台罕見的農村型眷村，在中央預算不足下，從一期景觀工程到現在，經歷將近2年時間，丁棟已經成型，忠棟預計今年底可完工，孝棟會在明年陸續施工，目前丁棟已招商進駐8成，多以文創為主，未來擬引進美食攤販。
文觀處長陳璧君說，建國眷村歷時4年整修，從廢墟搖身一變成為知名打卡景點，今天舉辦畫展開幕，透過藝術家視野呈現雲林不同風貌，在眷村斑駁紅磚上展示呈現另種歷史紋理；在修復與活化並進下，丁棟目前11個攤位已出租9個，提供青年創業空間，雲林創意設計中心YCDC也會進駐。
張麗善也說，雲林有49.7%人口是農民，如果務農人數減少，每人平均耕種面積就會增加，盼提升所有產業鏈，讓青年返鄉，也要結合更好的交通、藝文空間，吸引青年定居雲林意願，虎尾建國眷村結合台糖五分車，是全台唯一看到五分車載甘蔗的眷村，會持續修繕忠、孝棟，相信未來可帶動虎尾糖廠及文化觀光發展。
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