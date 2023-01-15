台南九崴電廠居民反對設立 民代：黃偉哲若同意將發動罷免

立委陳亭妃今天邀集相關單位，針對九崴南科天然氣發電廠預計設立在台灣歷史博物館北側台糖農場，舉辦座談會，會中居民表達反對意見，陳亭妃則要求主管單位與民眾站在一起，會中並有多位議員呼籲市府協助擋下，否則將拒審預算，並發動罷免市長黃偉哲。

對此台南市政府表示，市府也站在保障市民權利的立場，為民眾表達意見，籲請中央各部會與相關單位重視地方心聲，未來相關的環評承諾、環境監測、敦親睦鄰等，市府也會邀請民眾共同參與，確保未來執行、監督管理能被落實。

經發局長林榮川說，考量近年國際局勢變化以及台商回流後，工業用地需求大增，正辦理台南市產業園區開發及報編程序，有七股科工區開發（預計116年完成）、綠能產業、沙崙健康及柳科三期，預計117年至123年間接續完成，以帶動台南發展，面對未來民生、產業與經濟發展用電需求，實有需要強化台南的供電能力。

經發局指出，據統計，台南每年用電量估計約250億度電，其中至少70%的電力是仰賴其他縣市的電廠供應，因此必需提高發電自主率，才能提高投資意願，帶動產業健全發展。

經發局表示，有關電業籌設部分，依電業法規定，籌設計畫係由市府核轉經濟部能源局審查，並需取得環評通過以及地方主管機關同意函，市府目前尚未收到九崴的申請計畫，但地方對於九崴的計畫內容尚有眾多疑慮，呼籲九崴公司要再加開說明會，加強與地方之溝通，並尊重民眾意見，提出更良善的對策。

陳亭妃今天邀集經濟部能源局、環保署 、台糖公司、台電公司等單位與地方議員、里長及社區民眾座談，民眾也在會場四周掛上布條，表達反對設置的訴求。

會中陳亭妃要求台糖公司副總經理蔡東霖將地方反對意見帶回向台糖董事會報告，希望此案尊重地方民眾意見，到此為止。而扮演此案通過與否關鍵角色的台南市政府，與會的市議員陳秋萍、邱昭勝及李中岑等，也要市府尊重地方民意不給設置的同意書，否則不惜拒審預算並發動罷免市長。