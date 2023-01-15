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立委林俊憲攜手會計師公會做公益 贈2500公斤白米

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立委林俊憲與市議員蔡筱薇、周嘉韋攜，媒合台灣省會計師公會，今天捐出2500公斤白米關懷弱勢。記者鄭惠仁／翻攝
台南市立委林俊憲與市議員蔡筱薇、周嘉韋攜，媒合台灣省會計師公會，今天捐出2500公斤白米關懷弱勢。記者鄭惠仁／翻攝

為關懷弱勢群眾與低收入戶，台南市立委林俊憲與市議員蔡筱薇、周嘉韋攜，媒合台灣省會計師公會，今天捐出2500公斤白米，林俊憲表示，台灣省會計師公會每年至少2次捐贈白米活動，會計師們不只形象專業，工作之餘更是富有愛心

受贈單位包括朝興社會福利慈善事業基金會、普力關懷協會、新世代社會福利關懷協會、兒童暨家庭扶助基金會、基督教恩友中心、朝日行善會、聖恩愛心會，及聾啞協會。

蔡筱薇表示，在服務案件中，時常感受到弱勢團體面臨的艱困處境，這次也要特別感謝聾啞協會協助，而物資籌備相當不易，除了公部門的幫助，民間團體的大愛也扮演相當重要的角色，感謝這些企業、社團奔波並慷慨解囊，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。

周嘉韋說，這活動剛好自他進入林俊憲立委辦公室任職助理時開始，也格外有意義；他表示，這股社會善心一直沒變，始終默默為城市注入暖流。並表示這次他有幸當選議員，不是選戰的結束，而是責任的開始，未來他會持續為公益團體、為弱勢群眾服務，也期待自己能做得更多，讓台南更幸福。

台灣省會計師公會理事長楊永成表示，公會多年來響應捐贈物資活動，向全省會計師募集資金籌辦，希望透過代委員協助，媒合幫助弱勢的社福團體，讓會計師們的愛心能夠送達社會有需求的各角落，也希望藉由捐贈活動，呼籲社會各界一同來支持公益，關懷弱勢。

愛心 林俊憲 議員 弱勢家庭 低收入戶

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