最貼心服務 醫院公關專員揪10位志工打掃低收入戶

佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄與社團法人國際麗麗微沙雅發展協會首席顧問吳龍紹，今帶領10位志工，前往七股區大埕里低收入戶家打掃環境，住戶開心說，這真的是足感心，是最貼心服務。

「為善不一定要花錢。」林正雄說，去年12月醫院辦理關懷月，與七股區里長發送物資時，發現 大埕里一戶人家兄弟倆都是低收入戶且罹患慢性病，其中哥哥洗腎健康狀況差居家環境髒亂，經里長陳清文與該兄弟倆接觸後同意受助，今天與一群志同道合者前往打掃，雖過程滿身大汗，但不花一毛錢又很有成就感。