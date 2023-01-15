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放購物車或放回去…祖孫布偶爭奪戰 愛心媽媽這樣化解

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
虎尾東區扶輪社提供30戶家扶家庭，每戶3000元購物金採購年貨。記者黃于凡／攝影
虎尾東區扶輪社提供30戶家扶家庭，每戶3000元購物金採購年貨。記者黃于凡／攝影

虎尾東區扶輪社今天舉辦迎春送暖快樂購活動，帶著雲林家扶親子到家樂福大採購，提供每戶家庭3000元購物金，30戶弱勢家庭到場採購，6旬婦人帶著孫子逛大賣場，2人因要不要買布偶爭執不下，虎尾東區扶輪社員立刻緩頰，自掏腰包送給男孩，讓婦人和男孩都開心的笑了。

一名男童今天跟祖母一起逛賣場，看上一隻布娃娃，迅速把布娃娃放進購物車中，但他的祖母希望將3000元購物金留著買其他更需要的東西，要求把布娃娃放回原位，在雙方僵持之際，虎尾東區扶輪社社員見狀，馬上表示願意自掏腰包，買下布娃娃送給男童作為新年禮物，男童和祖母都很開心。

6旬婦人說，自己一手拉拔2名年幼孫子、孫女長大，是隔代教養家庭，平時生活拮据，面對新年來臨並無餘力置辦年貨，以及過年拜拜用品，面對現在物價高漲無能為力，幸好東區扶輪社給予每個家庭3000元購物金，讓她能帶著孫子、孫女一起購物。

雲林家扶主委陳燦勲說，今年是虎尾東區扶輪社第9次舉辦迎春送暖快樂購活動，虎尾東區扶輪社出錢又出力、陪雲林家扶親子一起推推車逛賣場，採購生活用品及年節用品，在歲末年終讓人備感溫馨。

虎尾東區扶輪社社長顧吉程說，年節到來，希望能讓家扶弱勢家庭採購年菜或日常生活用品，扶輪社夥伴們也盡心盡力，陪同現場來採買的30戶家庭一起採買，共襄盛舉來做有意義的事，虎尾東區扶輪社讓家扶家庭採購3000元外，顧吉程社長更額外贊助運動毛巾給每戶家庭。

家樂福文教基金會公共事務部中區經理高婉如也在現場加碼，贈送家庭家樂福自有品牌抽取衛生紙、頂級越光米、沙琪瑪、花生夾心酥及御品佛跳牆等，祝福家扶家庭新的一年收穫滿滿、福氣來。

虎尾東區扶輪社提供30戶家扶家庭，每戶3000元購物金採購年貨。記者黃于凡／攝影
虎尾東區扶輪社提供30戶家扶家庭，每戶3000元購物金採購年貨。記者黃于凡／攝影
虎尾東區扶輪社社員（推車者）自掏腰包買推車上的紅色布偶送給男童（左二）。記者黃于凡／攝影
虎尾東區扶輪社社員（推車者）自掏腰包買推車上的紅色布偶送給男童（左二）。記者黃于凡／攝影

東區 布娃娃 家樂福 弱勢家庭

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