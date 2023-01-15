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家扶少年辦桌展廚藝 真情告白謝阿嬤養育恩

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北台南家扶兒參加少年展力成果展結業儀式，親手烹煮佳餚感謝父母養育之恩，過程溫馨。圖／北台南家扶中心提供
北台南家扶兒參加少年展力成果展結業儀式，親手烹煮佳餚感謝父母養育之恩，過程溫馨。圖／北台南家扶中心提供

台南家扶中心今天辦理少年展力成果展結業儀式，37名家扶兒齊力烹煮辦桌感謝父母養育之恩，其中， 隔代教養者阿恩端上親自烹煮的菜餚給阿嬤享用，他阿嬤欣慰說，這是最溫馨又美味的一餐。旁人深受感動紅了眼眶。

北台南家扶中心今天舉辦「少年真情告白辦桌孝親I LOVE YOU,兔」活動，有37名青少年參與，這群曾讓家長頭疼的大孩子因參與家扶少年展力計畫有了新改變，想在過年前表達對家人感恩，從菜單設計、食材選購、料理實作，皆一手策畫並於現場大展廚藝。

就讀國二的阿恩，因父親罹癌影響口語表達，他阿嬤身兼母職健康亦不佳，雖同居屋簷下但少有對談，去年阿恩在社工鼓勵參加上述活動，夥伴分享交流軟化阿恩孤獨感，今天孝親辦桌，他特別邀請爸爸及阿嬤前來，勇敢表達對阿嬤生活上陪伴及爸爸為家計努力工作的感恩，親手烘焙的蛋糕及一聲簡單的謝謝，讓他阿嬤紅了眼眶，祖孫緊緊擁抱並共進難得的團圓餐，他阿嬤笑中帶淚說，這是最美味的一餐，在旁社工也感動紅了眼眶。

另名成長於單親家庭的阿瑞，因媽媽為家計忙於工作，自己有心事也不知跟誰說，在參與方案內心有了很大改變，且擔任組長協助新成員。阿瑞也鼓勵妹妹倩倩一起加入，他媽媽受邀看見兩個孩子改變，合力完成道道佳餚，親情更縝密。

北台南家扶主任莊淑惠說，不少家長常因經濟壓力忙於工作，家扶鼓勵家長放慢步調，陪伴孩子，透過關心孩子們生活點滴，勇敢對孩子說聲「I LOVE YOU,兔」。

北台南家扶中心今天辦理少年展力成果展結業儀式，37名家扶兒齊力烹煮辦桌感謝父母養育之恩。圖／北台南家扶中心提供
北台南家扶中心今天辦理少年展力成果展結業儀式，37名家扶兒齊力烹煮辦桌感謝父母養育之恩。圖／北台南家扶中心提供

台南 家扶中心

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