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水產品產銷履歷驗證補助至2月10日 嘉縣府籲業者申請

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣政府為健全水產品產銷履歷驗證制度，籲請符合條件者於今年2月10日下午5點前，向產銷履歷的輔導單位或親送縣府漁業科申請。圖／讀者提供
嘉義縣政府為健全水產品產銷履歷驗證制度，籲請符合條件者於今年2月10日下午5點前，向產銷履歷的輔導單位或親送縣府漁業科申請。圖／讀者提供

為健全水產品產銷履歷驗證制度，漁業署公告擇優補助養殖漁戶及水產加工廠驗證費用，嘉義縣政府今天籲請縣內符合條件者，於今年2月10日下午5點前，直接向產銷履歷的輔導單位申請，也可親送或郵寄至縣府漁業科申請。

此計畫補助對象，包括今年初次或展延驗證，或已於民國110及111年通過產銷履歷驗證，且今年度持續進行追蹤查驗的養殖個人戶、集團戶及加工廠。

農業處漁業科長張建成表示，水產品產銷履歷如同水產品的身分證，透過資訊的公開及可追溯性，可確保消費者安心消費，享用安全、優質的水產品，並可提升養殖漁戶及水產加工業者的競爭力。

補助額度為初次或展延驗證戶，最高補助5萬元（集團戶為14.4萬），追蹤查驗戶最高補助1.7萬元（集團戶為4.9萬）。全國將補助初次或展延驗證戶總計728戶，其中生產端個別驗證710戶、生產端集團驗證5戶及加工端個別驗證13戶。

嘉義縣政府指出，評選補助實施要點及申請書，可就近向縣府漁業科、各鄉（鎮、市）公所農業課、嘉義區漁會、嘉義縣養殖漁業生產區發展協會、嘉義縣諸羅養殖漁業產銷發展協會、嘉義縣牡蠣養殖產銷協會、嘉義縣鰻蝦生產合作社索取，或至漁業署網頁（ https://bit.ly/3ZjeQVc ）、嘉義政縣府農業處網頁/最新消息/公告資訊（ https://agriculture.cyhg.gov.tw/ ）下載。

嘉義 產銷履歷 漁業署

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