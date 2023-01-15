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水道博物館春節連5天每日限量入園禮 吸引民眾走春

中央社／ 台南15日電

台南山上花園水道博物館在今年春節連5天推出每天限量入園禮，並舉辦科學闖關及攀樹體驗等活動，搭配園區植栽花況及鄰近農地營造的大片花海，盼吸引民眾到郊區走春。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，今年農曆過年假期長達10天，由於預期天氣狀況不錯，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾出遊意願將會提高，水道博物館除了加緊整理環境外，園區內波斯菊、油菜花海也預計會在連假期間盛開。

山上花園水道博物館館方人員指出，位於博物館旁的冷氣工廠業者，今年將廠房旁約3000多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現已進入開花期，加上還有博物館淨水池區的櫻花可賞，將串聯成連假期間台南重要賞花景點。

館方人員指出，為了鼓勵民眾到郊區走春，館方在大年初一到初五，每天準備100份入園禮，初一是充滿設計感、融入水道元素的剪紙風格徽章，初二到初五則是山上特產黃金黑糖。

館方人員指出，水道博物館在初三到初五（24日至26日）推出科學闖關活動；初二到初七（23日至28日）與國內知名攀樹團隊合作，由具攀樹合格證照的教練群，在密林區舉辦攀樹體驗，提供親子親近大自然活動機會。

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