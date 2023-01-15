快訊

112學測數B／竟比數A燒腦！ 自然組考生見「獨有教材」好意外：有點難

112學測數B／數A沒有的章節都考！物理概念入題 考生：比去年難

經典賽／日媒提前曝光30人名單 大谷翔平領軍夢幻陣容

打造有情有疼心的厝 南市府助弱勢修屋第200戶完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市府助弱勢修屋第200戶今完工，市長黃偉哲上午巡視感謝修繕志工們辛苦付出。圖 ／台南市政府提供
南市府助弱勢修屋第200戶今完工，市長黃偉哲上午巡視感謝修繕志工們辛苦付出。圖 ／台南市政府提供

台南市政府勞工局持續推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫，今天完成第200戶，讓弱勢勞工在春節前安心入住，市長黃偉哲上午也前往將軍區感謝修繕志工辛苦付出。

勞工局長王鑫基表示，除修繕志工貢獻社團法人台南市勞工志願服務協會志工吳秋儀捐贈百組偵煙器為修繕案家安裝，打造更安全居家環境；社團法人亞太ESG行動聯盟捐贈電子鍋。

另外，大台南總工會也邀集勞工志願服務協會、台南市鋁製品工會、大台南外燴服務工會及大台南鑲牙齒模工會等也一同購買喜憨兒台南庇護工場年菜，展翼烘焙坊餅乾，菩提澄園庇護工場饅頭，多元就業方案團體「溪美社區發展協會」手工芝麻糖，加上魚酥、泡麵、白米、八寶粥、毛毯等及關懷禮金紅包，致贈給今完工將軍區及官田區修繕戶。

黃偉哲表示，感謝做工行善團夥伴無私奉獻，順利完成第200戶修繕，就為讓弱勢勞工能夠過個好年，更證明了台南是有情的城市。

南市府助弱勢修屋第200戶今完工，市長黃偉哲上午巡視感謝修繕志工們辛苦付出。圖 ／台南市政府提供
南市府助弱勢修屋第200戶今完工，市長黃偉哲上午巡視感謝修繕志工們辛苦付出。圖 ／台南市政府提供

延伸閱讀

影／民進黨主席補選 黃偉哲：黨政國政可無縫接軌

挨轟跑票集團、4大案遭譏台南變苗栗國 賴清德率眾向黨員鞠躬道歉

台南今晚平安消防祈福點燈 2500燈籠照亮夜空

台南新化年貨大街開幕3萬人進場 黃偉哲：買百元就能抽房子

相關新聞

甫風光啟用 嘉義縣棒壘球園區爆10缺失

嘉義縣棒壘球園區本月8日由縣長翁章梁風光剪綵啟用，無黨縣議員何子凡現勘發現園區僅1間流動廁所、無球員休息室、外野坑洞不平...

打造有情有疼心的厝 南市府助弱勢修屋第200戶完工

台南市政府勞工局持續推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫，今天完成第200戶，讓弱勢勞工在春節前安心入住，市長黃偉...

落羽松全轉緋紅色 嘉義民雄爆夯「迷霧松境」景美如畫

嘉義民雄爆紅的迷霧松境新打卡景點，落羽松園區主人王佑省超佛心，今年一樣免費開放，讓遊客自由享受拍美照時光。園區目前落羽松...

防水患 雲林大湖口溪治理竣工

雲林縣大湖口溪流經古坑、斗南等鄉鎮，曾因豪大雨發生水患，居民飽受淹水之苦，水利署斥資11.8億元推動大湖口溪治理工程，進...

六甲落羽松季開幕 梅山梅花開

台南市六甲區落羽松季昨開幕，台1線省道旁的落羽松林帶，約4成已變色轉為橘、黃、紅色，區公所配合落羽松美景，將周邊花海景觀...

嘉市藝文紓困 18團體24場演出

為協助在地演藝團隊走出疫情，嘉義市文化局推出藝文紓困系列活動，即日起至2月24日邀18個團隊在文化局文化廣場等處安排24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。