打造有情有疼心的厝 南市府助弱勢修屋第200戶完工
台南市政府勞工局持續推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫，今天完成第200戶，讓弱勢勞工在春節前安心入住，市長黃偉哲上午也前往將軍區感謝修繕志工辛苦付出。
勞工局長王鑫基表示，除修繕志工貢獻社團法人台南市勞工志願服務協會志工吳秋儀捐贈百組偵煙器為修繕案家安裝，打造更安全居家環境；社團法人亞太ESG行動聯盟捐贈電子鍋。
另外，大台南總工會也邀集勞工志願服務協會、台南市鋁製品工會、大台南外燴服務工會及大台南鑲牙齒模工會等也一同購買喜憨兒台南庇護工場年菜，展翼烘焙坊餅乾，菩提澄園庇護工場饅頭，多元就業方案團體「溪美社區發展協會」手工芝麻糖，加上魚酥、泡麵、白米、八寶粥、毛毯等及關懷禮金紅包，致贈給今完工將軍區及官田區修繕戶。
黃偉哲表示，感謝做工行善團夥伴無私奉獻，順利完成第200戶修繕，就為讓弱勢勞工能夠過個好年，更證明了台南是有情的城市。
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