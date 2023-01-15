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落羽松全轉緋紅色 嘉義民雄爆夯「迷霧松境」景美如畫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義民雄「迷霧松境落羽松」目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，吸引各地遊客前往美拍。圖／黃尚文提供
嘉義民雄「迷霧松境落羽松」目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，吸引各地遊客前往美拍。圖／黃尚文提供

嘉義民雄爆紅的迷霧松境新打卡景點，落羽松園區主人王佑省超佛心，今年一樣免費開放，讓遊客自由享受拍美照時光。園區目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，夢幻感如置身童話世界；迷霧松境鄰近國道3號竹崎交流道，下交流道往虎頭崁風景區進入，僅2分鐘就能抵達。

透過社群美照網傳，如今民雄落羽松迷霧松境已成嘉義民雄超夯景點，3年來吸引南北二路遊客，還有遊覽車專程前來，去年曾一度因為到訪人太多暫時休園。王佑省表示，他會定期整理樹容，倒影池中，一年四季都有不同的迷人風情，真個是迷霧松境！

迷霧松境主人王佑省，竹崎大坑王厝人，自幼遷居沙坑，北興國中、嘉義高工畢業，在附近經營農用噴霧機工廠，並擁有果園。8年前承租魚池並栽植落羽松，無心插柳，竟然成為拍照賞景秘境。迷霧松境位置在南二高竹崎交流道下166縣道往竹崎方向，看到左側「虎頭崁風景區」進入後即可到達。

前嘉義縣議會祕書長黃尚文指出，民雄除有最新迷霧松境，另民雄八景包括藝苑春風（民雄演藝廳）、中正瑤池（中正大學）、電台懷古（國家廣播電臺）、酒館飄香（民雄酒廠）、大士琳宮（大士爺廟）、寶林曉鐘（八仙山寶林禪寺）、劉家古樓（民雄鬼屋）及虎崁映月（內埔子水庫）都適合遊客列入到訪嘉義民雄的必遊訪景點。

嘉義民雄「迷霧松境落羽松」目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，夢幻感如置身童話世界。圖／黃尚文提供
嘉義民雄「迷霧松境落羽松」目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，夢幻感如置身童話世界。圖／黃尚文提供
嘉義民雄「迷霧松境落羽松」目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，夢幻感如置身童話世界。圖／黃尚文提供
嘉義民雄「迷霧松境落羽松」目前落羽松已全轉成緋紅色，搭配池塘與白屋造景，夢幻感如置身童話世界。圖／黃尚文提供

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