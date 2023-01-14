嘉有好市集年貨大街湧人潮 翁章梁直播攤位行銷

春節將近，嘉有好市集今明周休假日，在嘉義縣政府前廣場前舉行，縣長翁章梁在市集直播、拜訪攤位，與商家互動，請商家介紹自家產品，觀眾讚說「被縣長耽誤的主持人！」場面熱鬧逗趣。

年貨市集招募超過200攤店家，集結各式特色商品：質感文創手作、農特產品、隨享特色美食，民眾只要到嘉有好市集，不但可以把年貨一次購足，還能品嘗各式豐富美食小吃。

活動舉辦「1元蔬果福袋」及「澎湃海鮮箱拍賣」，1元蔬果福袋裝嘉義優秀農產品，高品質、低價，讓民眾買到賺到；海鮮箱內容物新鮮現撈，整箱價值超過2千元，從100元起標，限時限量搶購，買氣熱絡，翁章梁發送兔年限量紅包袋，民眾大排長龍。