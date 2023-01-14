嘉有好市集年貨大街湧人潮 翁章梁直播攤位行銷
春節將近，嘉有好市集今明周休假日，在嘉義縣政府前廣場前舉行，縣長翁章梁在市集直播、拜訪攤位，與商家互動，請商家介紹自家產品，觀眾讚說「被縣長耽誤的主持人！」場面熱鬧逗趣。
年貨市集招募超過200攤店家，集結各式特色商品：質感文創手作、農特產品、隨享特色美食，民眾只要到嘉有好市集，不但可以把年貨一次購足，還能品嘗各式豐富美食小吃。
活動舉辦「1元蔬果福袋」及「澎湃海鮮箱拍賣」，1元蔬果福袋裝嘉義優秀農產品，高品質、低價，讓民眾買到賺到；海鮮箱內容物新鮮現撈，整箱價值超過2千元，從100元起標，限時限量搶購，買氣熱絡，翁章梁發送兔年限量紅包袋，民眾大排長龍。
現場還可讓民眾作出獨一無二春節裝飾品，增添過年氣氛；還有許多精彩表演節目，由3位老師揮毫送春聯，氣球小丑製作多樣逗趣造型氣球，小朋友爭相排隊索取。民眾逛完市集可參加「兔年五購送」集點活動，用消費累積點數兌換精美好禮，還能抽獎，獎品有家電、兔年黃金金牌。今天還有年貨大街嘉有好市集，活動訊息可上「嘉有好市集」臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言