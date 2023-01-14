中區青聚點藏身斗六這角落 幫她們找到在地生活方式

雲林斗六行啟記念館三小樓閒置多年，縣府斥資1618萬元整修並打造中區「青聚點」，匯聚資源及人才，提供青年公共參與、創業輔導、就業支持等協助，縣府勞動暨青年事務發展處也不定期舉辦講座、研習和工作坊，扶植青年找到發展核心，在地耕耘。

縣府勞工處改制為勞動暨青年事務發展處後，成立青年諮詢委員會，進而再創中區青聚點，串連青年團體、學校、社區或產業組織、在地企業等，建立交流網絡，擾動金門、苗栗、台中、彰化、南投、雲林等6縣市青年族群，從認識家鄉開始參與地方，銜接創業、就業或公共參與，解決可能面臨資金、資源不足等問題。

勞青處在青聚點舉辦「年輕人的14堂課」培力課程，吸引園藝、文資、農業等各領域，20名15至40歲在學學生及社會新鮮人參與，透過為期2個月的計畫探索到最後實踐，找到自己的在地生活切入點。

來自雲林東勢鄉的周玟欣是新台灣之子，母親為印尼客籍，她以自己的身分為出發點，鑽研印尼客家和台灣客家異同，和團隊Innovelty「林周罵罵號」印尼炸雞餐車一起實踐計畫，不僅虛擬進駐青聚點，她也加入台灣公益CEO團隊，以NGO（非政府組織）作為下一階段起點。

另，來自彰化市的黃浥秦是一名園藝治療師，北漂多年的她回到家鄉開設「伴路」園藝治療工作室，在課堂中，因緣際會開啟與青農歐孟堅的合作，兩人以「蕉您來伴路」一起在各縣市展開花藝園藝課程。

中區青聚點提供在地發展諮詢和相關協助，不同縣市的青年也能在此找到志同道合的夥伴，當遇困難或挑戰時，可透過諮詢門診、業師輔導等跨越阻礙，此外也進入校園推動資源，協助青年找到方向，相關資訊可至臉書搜尋「中區青聚點」粉絲專頁查詢。