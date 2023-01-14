台南今晚平安消防祈福點燈 2500燈籠照亮夜空

台南平安消防祈福點燈儀式今年邁入第3年，今天晚間7時許由市長黃偉哲、消防局長李明峯、祀典武廟主委林培火及日本群馬縣友人共同點燈，超過2500顆燈籠同步點亮台南夜空，盛況空前。

市長黃偉哲說，在年前有這麼盛大的場面，這麼多好朋友一起來關心我們用火安全，也這麼多好朋友一起來，關心我們的消防安全，也給我們消防弟兄加油打氣。

他表示，今天又有日本群馬縣政府相川章代局長，來台南跟我們交流，這邊的燈籠大家都知道，很多來自日本的朋友，不管是國中、國小或者創作者，他們製作的燈籠布置在我們的百年建築消防博物館之上，非常值得我們一再觀賞。最近這一兩周來有好幾起的火災，其實都是可以避免的，我們小心用火安全，就可以保障生命財產的安全。

此外，消防局在古蹟火見樓消防局中正分隊前方辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營，現場設置7個防火、CPR救護宣導等攤位，吸引大批民眾在攤位前大排長龍闖關，體驗遊戲的同時，也增進對防災救護知識。

晚間7時，市長黃偉哲率消防局長李明峯、祀典武廟主委林培火、義消、各級民代及日本群馬縣友人共同祈福點燈，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。