市議員黃敏修凝聚各界愛心 寒冬送暖914戶低收戶

嘉義市新科議員黃敏修與商界友人攜手做愛心，今天上午舉辦寒冬送暖物資發送活動，共有低收入914戶受惠；黃敏修期盼拋磚引玉，號召更多的朋友善盡社會責任響應寒冬送暖，嘉惠更多弱勢家庭能感受社會給予的關愛及溫暖。

黃敏修表示，疫情影響各行各業，經濟弱勢家庭更是陷入困境，希望透過寒冬送暖活動，將愛心物資送到需要幫助的民眾手中，發揮雪中送炭精神，讓弱勢民眾感受社會暖流，舒緩疫情期間的緊繃情緒，傳遞愛與關懷。

這次送暖活動匯聚嘉市智障者輔導協會、尚億汽車貸款中心、峻林建設、新林營造及各界善心人士愛心捐贈，上午在立委王美惠與議員黃敏修位於市區友孝路的聯合服務處舉行，發送包括白米、醬油、沙拉油等愛心物資，低收入戶有914戶受惠。