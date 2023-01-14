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嘉義市21名外師趣寫春聯 兔年迎新

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
外師不會寫用畫的同樣能表現春聯祝福意義。圖／嘉義市政府提供
外師不會寫用畫的同樣能表現春聯祝福意義。圖／嘉義市政府提供

為讓服務於嘉義市的外籍英語教師，融入台灣情境並更了解過年文化，嘉義市英語教學資源中心（ETRC）準備筆墨紙硯讓外師書寫春聯，迎接2023兔年，讓21名外師寫下對兔年的祝福。英資中心主任蕭慧蓮表示，外師寫春聯的活動相當有意義，將會持續辦理，並加入不同的創意元素，讓外師來台灣不只是教英語，也能同時感受台灣人的熱情與學習台灣文化。

今年嘉義市聘外師專案及國教署補助計畫，共有21名外師在嘉義市任教，分別來自美國、加拿大、澳洲、英國、菲律賓、南非、貝里斯等不同國家，為了讓外師體驗中國人的過年文化，英資中心團隊在研習會場準備「毛筆、春聯、硯台、墨條」，並蒐集各式「兔」年有關的賀歲春聯，邀請外籍教師寫春聯。

不少外師首次在台灣過春節，對於提毛筆寫字更是生疏，有人利用手機查字，甚至把春聯拍下來用手機放大，方便臨摹。也頻頻詢問每幅字的意義，再決定要臨摹哪一幅，活動現場外師們各個興奮又專注、妙趣橫生，路過的志航國小學生也都感到新奇。

小五生陳亮丞說，沒有想過外國人也能這樣寫書法，自己以後要寫得更好。南非外師Innocent表示，非常喜歡這樣的體驗活動，要將完成的春聯貼在房間牆上。任教於嘉北國小的Kristine表示，對於中文字體不熟悉，現在知道原來春聯是用來表達誠摯的祝福與願望的。來自貝里斯的Javiola選擇寫了「福」字，很開心能透過寫春聯來表達自己對於新的一年的衷心祝願。

為提升嘉義市外籍英語教師的教學專業，去年由英資中心辦理每月1次的工作坊。一月工作坊邀請到Live ABC團隊，為外師介紹並指導使用由嘉義市府委託設計的App，第一個是720度校園環景互動，學生可以在學英語的同時，更認識自己校園。第二個是「雙語智慧校園」，運用AR技術，將每天常用英語納入生活各種情境中。第三個是「遊台灣學英語」，帶領學生學習如何介紹嘉義市這塊孕育他們成長的地方。

教育處長林立生表示，嘉義市在過去一年挹注經費於建置智慧英語學習平台，各校的外師將是推動雙語與運用資源於教學中的第一線助力，因此將嘉義市與Live ABC合作發展的app介紹給外師，讓他們開始思考如何這些工具運用在英語教學上，是非常必要的，而英資中心安排的寫春聯活動，則是另一種文化與情感交流的傳遞。

嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市英語教學資源中心（ETRC）邀請外師書寫春聯。圖／嘉義市政府提供
外師展示書寫的春聯。圖／嘉義市政府提供
外師展示書寫的春聯。圖／嘉義市政府提供

春聯 嘉義

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