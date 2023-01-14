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影／台南鹽水月津港燈節今晚登場 交管措施看這裡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節今晚點亮登場，新營警分局提醒遊客交管。記者周宗禎／翻攝
台南鹽水月津港燈節今晚點亮登場，新營警分局提醒遊客交管。記者周宗禎／翻攝

2023台南鹽水月津港燈節今晚亮燈開展至2月12日，警方因人潮眾多又遇上春節，下午公布交管措施、製作影片上網提醒遊客民眾注意。

今年燈節以《城裡的月光》為主題，集結超過50組國內外知名藝術家聲光裝置藝術作品。因月津港燈節是全台灣十大燈節之一，參觀者眾且活動遇春節假期，新營警分局公告周邊道路實施交通疏導管制。

管制範圍包括行人徒步區路段：1、鹽水區行昌路(橋南街至中山路)。2、鹽水區橋南街(南門路紅磚廣場至康樂路)。3、鹽水區康樂路(橋南街至中山路)。

管制時段今天至2月12日每下午4點時起至凌晨。以上路段、時段禁止路邊臨時停車。除執行公務車輛、管制區內居民車輛持通行證出入。燈區周邊道路視交通狀況管制車輛改道進入鹽水區，相關詳細管制訊息在「臺南市政府警察局新營分局」FB粉絲團。

新營分局長斯儀仙表示，為維護活動交通秩序及安全，相關活動路段將全面交通疏導及管制，維持交通秩序，請用路人行經活動路段時減速慢行並配合管制措施，一同維護交通順暢與安全。

台南鹽水月津港燈節今晚點亮登場，新營警分局提醒遊客交管。記者周宗禎／翻攝
台南鹽水月津港燈節今晚點亮登場，新營警分局提醒遊客交管。記者周宗禎／翻攝
台南鹽水月津港燈節今晚點亮登場，新營警分局提醒遊客交管。記者周宗禎／翻攝
台南鹽水月津港燈節今晚點亮登場，新營警分局提醒遊客交管。記者周宗禎／翻攝

月津港 春節 警察

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