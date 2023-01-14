台南新化年貨大街開幕3萬人進場 黃偉哲：買百元就能抽房子

台南新化年貨大街昨天首日台南市政府估計1萬人進場，下午開幕儀式市長黃偉哲分送50元購物金、吸引大批民眾領取。黃偉哲說，新化年貨大街停辦2年復辦，他一圈走下來發現很多外縣市民眾，顯見新化年貨大街特色引人，歡迎各地民眾來買年貨，還有機會抽房子。

新化年貨大街前兩年停辦，市府表示， 2020年有近20萬人潮及2500萬元商機，以這兩天熱絡買氣來看，人潮或商機都有望突破以往紀錄。

今天開幕安排黃偉哲抽出「黃金有錢兔」幸運兒，南投來旅行民眾獲得。經發局表示第一天吸引1萬人，今天上午估計超過2萬人，下午人更多。

黃偉哲說，今年的特色就是「攤位最多有156攤、展出7天天數最多」。新化年貨大街今年第12年，去年疫情辦一天就停止，現在開始解封了，「只要比較注意自己的健康，我們可以正常來生活」，正常來辦年貨大街。

他說，年貨大街有很多獎等著大家來抽，還有台南購物節，頭獎是一戶房子，只要消費一百塊，拿到發票，就得到參加抽獎的一組號碼，去買一買，買一千塊，就可以用十個號碼來經發局網站來登錄，消費一萬塊就有一百個號碼，中獎的機會就很多，還有智慧電車，還有車，還有10萬塊、iphone14，很多獎，新化年貨大街也有很多獎，來這邊消費可以抽兩遍，第一次抽年貨大街，第二次抽台南購物節，還可以抽統一發票，可以抽三遍，歡迎大家來。

黃偉哲說，來這邊還有什麼好處?來這邊買一買還可以去新化果菜市場來逛一逛，買水果，還可以去虎頭埤走一走，還可以去山上水道博物館，開車距離都很近，非常方便，大家一定要來，「看到這麼多人其實已經迫不及待要去逛街了」。