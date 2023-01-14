台南旅遊觀光首選安平商圈 兔年新春交通疏導不打結

安平商圈為台南旅遊觀光首選，為因應春節期間湧現人、車潮，台南市警第四分局依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導及相關管制措施，以利用路人通行順暢。

警方指出，安平老街、天后宮、樹屋、夕遊出張所等為年節熱門景點，為使遊客能順暢漫步享受古蹟風情，1月22日(初一)至1月29日(初八) 每日11至19時相關疏導管制措施如下：

一、行人徒步區：延平街、效忠街(安平古堡門前)、國勝路(安平路至效忠街間)及古堡街全段禁止車輛進入。 二、單行道：安平路850巷12時至16時南向北單行管制。 三、彈性路段：安平路(平生路至850巷間) 12時至18時東向西採單向通行、18時至19時西向東採單向通行

此外，每日14時至20時，中華西路二段(南向北車道)禁止左轉安平路、建平十六街及府前一街，屆時籲請民眾遵循疏導人員的指揮，沿路也將有相關導引牌面可供辨識。

分局長王子雄表示，為減少安平路等各路段壅塞，除禮讓行人及勿隨意路邊違規停車外，另請北往南入轄的遊客，沿四草大橋進出，南往北或東向西入轄改由健康路段或永華路段進出，並提早將車輛停放在各景點的周邊停車場或利用免費接駁公車、T-Bike等，以步行方式前往安平老街及各景點，俾節省寶貴時間。

至於相關交通資訊，可利用台南市政府交通局網站、即時交通資訊網查詢。