影／南科園慶與集團結婚 60對新人各方參與祝福很熱鬧

南科管理局今天舉辦「2023年園慶暨集團結婚」，新人送兩支iPhone 14與多項禮物，有多達60對參加、多是園區從業人員，其中一對穿達悟族禮服，因為新娘是達悟族族人，新郎則是南科保警隊成員。管理局因「南科喜事連連，為感謝各界傾力相挺」，邀請各單位官員廠商主管及民意代表地方人士數百人觀禮慶祝、分享新人婚禮喜悅。

南科今年園慶邀請「全民女神」郭雪芙、AcQUA源少年、果凍姐姐楊晨熙和十鼓擊樂團演出，首次邀集台南地區各大展館舉辦免費的DIY體驗活動；另有左鎮化石園區、山上花園水道博物館、驚奇博物館行動列車體驗活動。

現場還有多個園遊會攤位，數百項摸彩獎品。南科消防分隊派出六名消防員舉辦有趣互動遊戲以及宣導活動，吸引許多親子參加，達到宣傳消防減災效果。

南科管理局表示，表演團隊AcQUA源少年、台灣五人男子音樂團體是實境選秀節目《原子少年Atom Boyz》水星部分成員組成，成員包括黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家及須弘道。其中黃莑茗隊長南科實中畢業，目前就讀城市科大，且是南科管理局同仁兒子，回到家鄉南科表演，與園慶同楽，特別有意義。