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影／南科園慶與集團結婚 60對新人各方參與祝福很熱鬧

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科園慶與集團結婚，60對新人各方祝福，園遊會很熱鬧。記者周宗禎／攝影
南科園慶與集團結婚，60對新人各方祝福，園遊會很熱鬧。記者周宗禎／攝影

南科管理局今天舉辦「2023年園慶暨集團結婚」，新人送兩支iPhone 14與多項禮物，有多達60對參加、多是園區從業人員，其中一對穿達悟族禮服，因為新娘是達悟族族人，新郎則是南科保警隊成員。管理局因「南科喜事連連，為感謝各界傾力相挺」，邀請各單位官員廠商主管及民意代表地方人士數百人觀禮慶祝、分享新人婚禮喜悅。

南科今年園慶邀請「全民女神」郭雪芙、AcQUA源少年、果凍姐姐楊晨熙和十鼓擊樂團演出，首次邀集台南地區各大展館舉辦免費的DIY體驗活動；另有左鎮化石園區、山上花園水道博物館、驚奇博物館行動列車體驗活動。

現場還有多個園遊會攤位，數百項摸彩獎品。南科消防分隊派出六名消防員舉辦有趣互動遊戲以及宣導活動，吸引許多親子參加，達到宣傳消防減災效果。

南科管理局表示，表演團隊AcQUA源少年、台灣五人男子音樂團體是實境選秀節目《原子少年Atom Boyz》水星部分成員組成，成員包括黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家及須弘道。其中黃莑茗隊長南科實中畢業，目前就讀城市科大，且是南科管理局同仁兒子，回到家鄉南科表演，與園慶同楽，特別有意義。

南科進駐廠商已達272家，從業員工逾92,000人，較前年增加近萬人。去年積體電路領航帶動旺盛成長氣勢，園區大廠不斷加大投入資本支出，加深在南科投資力道。受惠高效能運算、車用電子等相關應用的強勁需求支撐下，南科積體電路產業先進製程及特殊製程發威，帶動營業額飛速躍升，可望再創歷史新高。

南科園慶與集團結婚，60對新人各方祝福，園遊會很熱鬧。記者周宗禎／攝影
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南科 新人 樂團

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