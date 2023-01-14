協助演藝團隊度疫情低潮 《全嘉在藝起》藝文紓困起跑

為協助在地演藝團隊走出疫情，嘉義市政府文化局透過在地表演團隊辦理《全嘉在藝起2.0》藝文紓困系列活動，即日起至2月24日，於文化局文化廣場等處舉辦24場精彩演出。文化局長盧怡君表示，讓嘉義表演能量繼續發光發熱，也讓市民能享受優質的音樂和表演。

盧怡君表示，歷經2年多疫情衝擊，表演團隊的演出受到相當大的影響，為協助在地演藝團隊創作能量不中斷，市府文化局透過在地表演團隊辦理《全嘉在藝起2.0》系列活動，為團隊創造演出機會，讓表演團隊能持續營運發展。

文化局表示，藝文紓困系列活動係對於嘉義市立案的演藝團體，每團最多可提演出與工作坊（藝文體驗）各1案，於嘉義市公共空間或各級學校表演，如文化公園、中正公園、文化局文化廣場…等；由文化局提供演出硬體設備、印製活動海報、DM，並透過各元行銷管道及文化局刊物、官網及粉絲專頁等，為團隊及活動行銷宣傳，希望讓更多人認識團隊及參與活動，為團隊開放更多觀眾群。

這次共有18個立案藝文團隊獲選，依各團隊提出的計畫及演出規模，分別有3到9萬元補助。《全嘉在藝起2.0》藝文活動分為「冬之樂」、「春之舞」、「藝術文化面面觀」及「年節慶典」四大主題，包括音樂、戲劇、舞蹈、傳統偶戲等18組團隊，將於文化局文化廣場、中正公園及文化公園諸羅印象廣場等24場精彩演出。

文化局表示，所有場次，均為免費參加，希望市民朋友們共同來參與，沐浴在藝文的氣息中，迎向幸福，迎接嶄新的兔年。