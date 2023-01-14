虎尾燈會啟燈結合古蹟更彩麗 「太空兔」帶領探索星雲

「2023虎尾燈會─浩瀚星雲」昨晚在虎尾多功能活動中心啟燈，虎尾鎮長丁學忠歡迎大家一同來感受不一樣的燈光視覺盛宴，今年燈會以兔年意象結合太空星球「銀河星雲遊」為主題，透過建築物結合藝術特點及豐富虎尾歷史文化。

鎮長丁學忠指出，「銀河星雲遊」主要說明在浩瀚的宇宙中有著無數星球，當天空綻放著無限星光時，發現到虎尾小鎮有著現代與古典建築，透過建築物結合藝術特點及豐富多彩的歷史文化，是今年燈會要帶領大家去探索的主軸。

丁學忠說，今年主燈設在大成多功能活動中心，並擴大結合縣定古蹟虎尾涌翠閣與百年水塔「虎尾時光機燈區」、圓環鋼雕素還真「虎圓雲生燈」及虎尾鐵橋「虎愛你燈區」設置四大燈區，以古老歷史與現代科技相互融合，以沉浸式藝術連結各大燈區，刺激視覺美感及感官享受。

民眾可跟著主燈「太空兔」一起穿梭在各個時空探索奧秘，尋找新舊混融、多元碰撞的樣貌，共同展開充滿溫度文化之旅，欣賞古蹟建築特色。

七彩繽紛燈區遇見「朗福虎」可愛笑臉熱情迎賓，聲控互動裝置有趣好玩，走進時光交錯「空間之門」享受沉靜式的放鬆，沿著整個滯洪池「祕密通道」觀賞「荷舞綿綿，蜻鬆遊」的奧妙舞動生態，放眼望去偌大世界色彩繽紛縈繞的空間，不僅營造燈區視覺享受，沉靜光影縈繞讓身心都能備感無比舒暢。

副燈區「虎尾湧翠閣時光機燈區」鯉魚意象-七彩鱗鱗，春節期間陳列藝術展、虎尾鐵橋「虎愛你燈區」光環境欣賞、我愛虎尾打卡點、圓環鋼雕素還真搖滾燈光秀，讓大家盡情遊玩虎尾、享受周邊在地美食。