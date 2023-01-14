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虎尾燈會啟燈結合古蹟更彩麗 「太空兔」帶領探索星雲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾燈會主燈區昨晚啟燈，將展燈24天。記者蔡維斌／翻攝
虎尾燈會主燈區昨晚啟燈，將展燈24天。記者蔡維斌／翻攝

「2023虎尾燈會─浩瀚星雲」昨晚在虎尾多功能活動中心啟燈，虎尾鎮長丁學忠歡迎大家一同來感受不一樣的燈光視覺盛宴，今年燈會以兔年意象結合太空星球「銀河星雲遊」為主題，透過建築物結合藝術特點及豐富虎尾歷史文化。

鎮長丁學忠指出，「銀河星雲遊」主要說明在浩瀚的宇宙中有著無數星球，當天空綻放著無限星光時，發現到虎尾小鎮有著現代與古典建築，透過建築物結合藝術特點及豐富多彩的歷史文化，是今年燈會要帶領大家去探索的主軸。

丁學忠說，今年主燈設在大成多功能活動中心，並擴大結合縣定古蹟虎尾涌翠閣與百年水塔「虎尾時光機燈區」、圓環鋼雕素還真「虎圓雲生燈」及虎尾鐵橋「虎愛你燈區」設置四大燈區，以古老歷史與現代科技相互融合，以沉浸式藝術連結各大燈區，刺激視覺美感及感官享受。

民眾可跟著主燈「太空兔」一起穿梭在各個時空探索奧秘，尋找新舊混融、多元碰撞的樣貌，共同展開充滿溫度文化之旅，欣賞古蹟建築特色。

七彩繽紛燈區遇見「朗福虎」可愛笑臉熱情迎賓，聲控互動裝置有趣好玩，走進時光交錯「空間之門」享受沉靜式的放鬆，沿著整個滯洪池「祕密通道」觀賞「荷舞綿綿，蜻鬆遊」的奧妙舞動生態，放眼望去偌大世界色彩繽紛縈繞的空間，不僅營造燈區視覺享受，沉靜光影縈繞讓身心都能備感無比舒暢。

副燈區「虎尾湧翠閣時光機燈區」鯉魚意象-七彩鱗鱗，春節期間陳列藝術展、虎尾鐵橋「虎愛你燈區」光環境欣賞、我愛虎尾打卡點、圓環鋼雕素還真搖滾燈光秀，讓大家盡情遊玩虎尾、享受周邊在地美食。

丁學忠說，今年燈會是歷年來最大一場，四大燈區開放時間1月13日至2月5日每晚17點30分至21點30分，為期24天，春節期間多功能活動中心也有街頭藝人表演與圓環搖滾素還真燈光秀演出，2月5日在圓環有元宵晚會，邀請全國鄉親來欣賞精彩花燈、歡喜過好年。

虎尾燈會昨晚啟燈，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
虎尾燈會昨晚啟燈，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
副燈區的虎尾鐵橋像一條彩麗的巨龍，記者蔡維斌／翻攝
副燈區的虎尾鐵橋像一條彩麗的巨龍，記者蔡維斌／翻攝
園區燈光秀把滯洪池公園變得五彩美麗。記者蔡維斌／翻攝
園區燈光秀把滯洪池公園變得五彩美麗。記者蔡維斌／翻攝
美麗的古蹟涌翠閣建築也是副燈。記者蔡維斌／翻攝
美麗的古蹟涌翠閣建築也是副燈。記者蔡維斌／翻攝
虎尾燈會昨晚啟燈，將展燈24天。記者蔡維斌／翻攝
虎尾燈會昨晚啟燈，將展燈24天。記者蔡維斌／翻攝

燈會

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