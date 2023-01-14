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台江建庄200年謝神 師生組單車隊遊十六寮

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
社大台江分校、台江流域學校師生志工代表今組成「台江建庄200年謝神單車隊」。圖／社大台江分校提供
社大台江分校、台江流域學校師生志工代表今組成「台江建庄200年謝神單車隊」。圖／社大台江分校提供

明天送神日，適逢台江建庄結社200年，社大台江分校、台江流域學校師生志工代表今組成「台江建庄200年謝神單車隊」，沿著台江十六寮古道，依古禮禮謝海尾大道公、浸水王爺、二郎神君、十三佃池王、總頭寮大道公、中州寮大道公、舊和順大道公、溪頂寮大道公、鄭子寮太子爺、岡山佛祖，全長21公里，在歲末送神日的前夕完成謝神單車巡禮，祈求平安。

社大台江分校表示， 台南市安南區古稱台江，日治時期為安順庄，回顧台江十六寮建庄史，起於西元1823年曾文溪從今日的安定區菅寮一帶改道，泥沙流入台江內海，創造半淡鹽水的「溼地社會」生存環境，生成台江十六寮，因此從曾文溪改道起算，西元2023年即是台江十六寮，建庄200年。

顯宮國小校長何志中指出，騎單車走讀台江十六寮拓墾文化路徑，讓大家更了解先民來台江開墾的辛勞，也感謝台江大道公等眾神民保庇。台江民俗文化探索班學生謝昆宏說，洲仔尾車路是200年前的舊路古道，今天實際走一遍，感受很深。

社大台江分校老師黃翎葳表示，今天到神君殿看見古式的斗和香爐，感受民間寶貴文物需要有心人的保護和傳承，途中經過同安路到十三佃，看著古地圖對照，才發現原來同安路是條百年古道，在現代的柏油路中，追尋百年前台江先民走過的路，相當特別。

台江 單車

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