嘉縣議員批新啟用棒壘球園區10項缺失 縣府：工程保固還有2期

嘉義縣長翁章梁8日與立委蔡易餘等來賓，風光舉行全新棒壘球園區剪綵啟用，無黨縣議員何子凡日前勘查，發現園區只有1間流動廁所等10項缺失，貼臉書批「粗製濫造工程再一樁，譏諷綠色執行品質保證」；縣府建設處說，缺失大多非實情，還有二期工程要施作。

何子凡說，縣長翁章梁為壘球運動人口，每年近700多場壘球賽，在嘉義高鐵站旁3.2公頃用地，花4500萬建2座標準球場，勘查後卻發現諸多明顯缺失：外野坑疤不平如工地，土塊、石塊任你撿，還有尖銳瓷片，疑劣質土方。外野植草及養護嚴重不佳，雜草入侵。全壘打牆內外無高低差及排水

設施，雨季恐積水倒灌。內野邊線外人工草皮鋪設不平整。練習區水泥鋪面伸縮縫隙預留不足產生龜裂，撲面水平度差，部分隆起。

2座球場辦賽事只有1間流動廁所，無設置公共洗手、洗滌設施。全壘打牆外遺留多處工程堆置土方 (丘)。場外餘留空地任其表土裸露，強風衍生煙塵。滯洪池設置簡陋且無阻隔設施。缺乏球員休息、場邊觀賽簡易遮蔭設施。粗製濫造的工程是怎麼驗收過關，劣質工程最終人民受害。

建設處說，工程基地面積3.2公頃，全區土方採原地土方挖掘回填無另購土回填，且依工程圖說數量施作完竣，目前由嘉縣體育會慢速壘球委員會接管維運，有關外野植草養護不佳，因部分受季節影響草皮生長，且工程屬保固期間，將請廠商加強養護作業。

基地全區排水畫依審查通過的出流管制計畫，施作滯洪池及排水設施，內外場區高程施工期間測量控制，雨水將流往後方草溝並經滯洪池流出場外，後續將在雨季期間持續觀察排水狀況。全壘打牆外遺留土方及紅土，是慢速壘球委員會考量後續紅土補充及各場比賽後，整理場地時使用土方整平需要，另各場賽事比賽前將請維管單位留意整平土方遺留土石塊，避免影響賽事及球員安全。