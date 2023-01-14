雲林最大眷村修建將完工 免廢市集重新開幕

歷經半年整修，雲林縣虎尾建國一村重新開幕，吸引青創業者進駐，今起兩天推出免廢生活節，邀鄉親帶著環保餐具一起逛市集、聽音樂，該眷村2020年開辦免廢市集，因園區整修去年移往他處舉辦，如今多數據點完成整修，免廢市集重新開幕，歡迎大家整理家裡不用物品，一起來體驗擺攤樂趣。

文觀處長陳璧君說，虎尾建國眷村從2020年開始舉辦免廢市集，獲得各界好評，參與的人也愈來愈多，因場地整修，市集移往他處舉辦，許多雲林鄉親共同響應，最近園區內各項建築綠園陸續完成整建，今天免廢生活節首日登場，邀請好樂團、史東等樂團輪番演唱，也有免廢手作體驗及電扇保養課程，第2天則推出免廢市集。

陳璧君指出，建國眷村見證日治時期到國軍空軍發展的歷史場域，是台灣少見的農村型眷村，104年登錄為聚落建築群，其中保存最完整的「丁棟」眷舍，是日治時期海軍航空隊的兵舍，戰後作為國府眷舍使用，見證虎尾地區的歷史演進。

該建築歷經近兩年修復，吸引桑雀萬兔音創工作室、蝸活手繪、冠廚食品、菜窩王子、815ART、瑜樂手作創意工坊、一次映畫在地藝文工作室、怪咖咖啡、有點小物工作室等文創青農進駐，多元結合成為老建築活化利用典範。