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服飾業者NET愛心14年不間斷 封館半日讓弱勢兒少添新衣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
服飾業者封館半日，讓嘉義家扶中心50名兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年。圖／嘉義家扶中心提供
服飾業者封館半日，讓嘉義家扶中心50名兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年。圖／嘉義家扶中心提供

善心服飾業者連續14年捐贈「愛心提貨券」給嘉義家扶中心弱勢兒少，至今年已累積破千萬元，今日上午還特地封館半日，讓嘉義家扶中心26戶50名兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年；嘉義在地知名「福源肉粽」也贊助熱騰騰的美味肉粽共襄盛舉，讓弱勢家庭感到滿滿的幸福與溫暖。

主富（NET）服裝公司NET董事長黃文貞自從2009年看到弱勢家庭受到莫拉克風災的影響，讓原本困苦的生活雪上加霜，慷慨捐贈100萬提貨卷給嘉義家扶中心扶助受災，獲得扶助受災戶相當大的正向回響，往後每年於農曆春節前，捐贈「愛心提貨券」給嘉義家扶中心的兒少，連續14年不間斷，而「福源肉粽」老闆娘黃若瑩於5年前看到NET愛心提貨卷新聞後，加入捐贈行列，連續5年提供熱騰騰的粽子，讓弱勢家庭兒少，都能買衣吃粽好過年。

住在中埔山區，育有2名年幼子女的佩佩（化名），尚需照顧罹患糖尿病的母親，導致無法穩定就業，生活相當困苦，2名子女分別就讀幼兒園中班及小班，身上衣物都是由善心人士捐贈的二手衣，透過家扶中心社工的協助，佩佩第一次帶著2名子女到NET門市選購新衣，踏入門市那一刻，看到琳瑯滿目各式各樣的衣服，讓母子都忍不住「哇！」了一聲，相當感動與開心，佩佩也在NET店員的協助下，完成購買子女的新衣服，讓2名子女能夠在今年農曆春節穿新衣、幸福開心好過年。

中心沈明彥主任表示近年疫情衝擊下，各行各業皆受到許多的影響，相當感謝NET公司持續提供愛心提貨券幫助弱勢家庭，維護弱勢兒少基本生活權益，也感謝福源肉粽提供美味又豐盛的肉粽，讓扶助的弱勢家庭感受到滿滿的社會溫暖，因有您的支持與認同，在扶幼路上同行，關懷兒童之路走的更為順暢。

善心服飾公司連續14年捐贈「愛心提貨券」給嘉義家扶中心弱勢兒少。圖／嘉義家扶中心提供
善心服飾公司連續14年捐贈「愛心提貨券」給嘉義家扶中心弱勢兒少。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年。圖／嘉義家扶中心提供
服飾業者封館半日，讓嘉義家扶中心50名兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年。圖／嘉義家扶中心提供
服飾業者封館半日，讓嘉義家扶中心50名兒少過年前添新衣，開心喜樂迎新年。圖／嘉義家扶中心提供

家扶中心 嘉義 弱勢家庭

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