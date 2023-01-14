雲林大湖口溪治理工程完工 河岸變美！9旬嬤笑：揮別水患

雲林縣大湖口溪流經古坑、斗南等鄉鎮，但曾因超大豪雨而發生水患，下游住民一度搬遷、躲避淹水，蔡英文總統還為此南下現勘，推動「大湖口溪治理工程」，經費一次到位、分期施工，包括全線整治，也增設親水及休憩空間，更比原定工期提早2年完工，經濟部水利署今天舉行竣工剪綵典禮，許多鄰田田主、居民共襄盛舉，開心笑說「終於揮別淹水夢魘！」

5年多一場超大豪雨，造成大湖口溪、石牛溪溪水暴漲，下游水患，立委劉建國說，當時他請蔡英文總統到此現勘，決議將疏濬期程提前，也達成共識施作治水計畫。

經濟部水利署第五河川局表示，該工程包括工程費及用地費，共投入11.8億元全面展開改善工作，第1階段進行河道疏浚，打開瓶頸、順暢水流，並新建堤防、加高既有堤防，另也同步推動用地取得及堤防護岸工程，總計施作17件工程。

水利署長賴建信說，水利署團隊專業考量，依河川屬性及地方需求，在兼顧安全性、經濟性、整體性及生態性下，河道下層施作抗水流沖刷的坡面工法，上層坡及堤後則栽植喬、灌木及竹類近3.8萬株，響應淨零碳排，堤防鄰陸側以多孔隙及易入滲工法，融合大湖口溪河堤與地景，優化河岸景觀，加上人行步道與休憩空間，人、水、生態能共生共榮。

劉建國說，這項工程相當浩大，他感謝中央徵調其他河川局支援趕工，總動員約2.5萬施工人次，及2.4萬輛各型施工車次施作，原定5年的工期，順利在3年內完工，經整體驗收，今天竣工，周邊民眾不再飽受水患之苦，他的心情既開心又感動。