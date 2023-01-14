嘉市文藝作家聯手民代 現場揮毫贈春聯

春節將至，嘉義市文藝作家協會上午在嘉義市交通轉運站2樓舉辦「歲末迎春名家贈春聯」，現場20位書法名家與立委王美惠、市議會議長陳姿妏及議員、市府社會處長林家緯、交通處長鄭君健及文化局長盧怡君等一同揮毫，迎春納福。超過500幅春聯贈送給旅客和民眾。

嘉義市文藝作家協會理事長林琬璇表示，邀請書法老師一起發揮愛心揮毫，今天議長、議員也來共襄盛舉，應是史無前例，協會每年春節前都受到多方單位邀請老師揮毫，這2年因為疫情停辦了許多活動，這次受到國光客運的邀約以及財團法人鄭秀英教育事務基金會贊助，邀請眾多書法家一起來做公益，發揮自身的興趣和專長，用書法回饋社會。

立委王美惠表示，大家平常忙於工作都已經好久沒有寫書法，剛才寫書法時手更是一直抖，不過，心情是幸福快樂的。

社會處長林家緯表示，常常在公益場合看到嘉義市文藝作家協會各位老師現場揮毫，能夠用自己的興趣和專長做公益，是件非常幸福的事情。今天揮毫所寫的春聯，包含了兔年、嘉義、轉運等元素，對於嘉義市也是個最好的祝福。