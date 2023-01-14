嘉義縣肉品市場升級轉型現代化屠宰場 春節後拆除重建

行政院長蘇貞昌2020年視察嘉義縣朴子市農會經營的肉品市場，宣布推動養豬產業轉型升級，投資20億元興建全台第一家現代化屠宰場，農委會啟動重建轉型，補助農會優於勞基法條件，資遣40多名員工，委託中央畜產會發包拆除工程，包商昨起搭設圍籬，預定春節後拆除，今年完成建置，未來屠宰量由每日5百頭擴充至每日3千頭。

興建使用近一甲子的肉品市場即將走入歷史，市場佔地2.33公頃，1964年創立，當時是家畜市場，之後陸續引進毛豬拍賣設備、毛豬電宰設備，開辦牛隻屠宰業務。朴子農會總幹事田至強說，肉品市場去年9月10日結束拍賣屠宰，員工依勞基法加發3倍資遣費，還有外包屠宰工依勞基法處理，拆除肉品市場、新建屠宰場工程，由中央畜產會主導，春節後拆除肉品市場。

為協助肉品市場轉型升級與國際接軌，農委會、縣府及縣肉品市場多次研商，參考丹麥現代化屠宰設備，投入20億元興建，規畫佔地4 千平方公尺，包含1樓繫留欄、2樓屠宰場、3樓為大分切場，有冷藏冷凍庫及小分切場，設置倉儲及服務大樓。