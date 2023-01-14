雲林縣垃圾收到「這一天」 20鄉鎮春假出勤表一次看

因應春節連續休假10日，雲林縣20鄉鎮市垃圾收運至1月21日除夕當天，各地點收運時間微調，詳細時程可在各公所網站或臉書粉絲專頁查詢；環保局表示，過年前民眾多會大掃除或「入厝」，垃圾量多或會有大型垃圾清除需求，請務必先做好分類再丟棄，以利清潔人員收運。

雲林縣日常垃圾處理透過ZWS（零廢棄資源化系統）及掩埋場每日消化170公噸，另有50公噸委由南亞焚化廠協助處理，目前縣內垃圾暫置量還有7萬多公噸，環保局表示，年前加強清運，持續協調外縣市焚化處理每日100公噸。

民眾因應年節，團圓菜色豐富，環保局呼籲，應從餐桌上減少食物浪費，末端才能降低廚餘排出，而家戶產出的廚餘，也須依生、熟廚餘分類回收，收運後將作「雲溉肥」製作原料；另，大型家具回收則需先向在地公所清潔隊登記，預約成功後交由清潔隊清運，不可隨意棄置。