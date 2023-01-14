漁民捕獲超大午仔魚賣逾7千元 東石漁港午仔魚捕獲量多

大陸去年停止台灣午仔魚進口，午仔魚在台灣是常見的國民食用魚，每年春節前是野生午仔魚捕獲期，嘉義縣東石漁港有漁民昨天出海，捕到1條重4.4公斤超大午仔魚，以每公斤1800元賣出，賺進7920元，漁民笑呵呵好過年。

春節將近，東石魚市場拍賣熱絡，承銷商張金國說，漁民捕獲重4.4公斤超大午仔魚，可遇不可求，每公斤1800元，漁民出海捕魚，每天魚貨不同，今天午仔魚多，平均重300至500公克，依鮮度每公斤250元至350元不等。

蔡姓承銷人說，愈到過年，熱門搶手白鯧價格愈高，每公斤拍賣價逾2000元，野生白鯧體型最大不超過5公斤，年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈難買到，目前也是午仔魚捕獲期。

午仔魚油脂豐富，肉質軟嫩，一般做生魚片，民間流傳好吃魚類俗諺：「一午二鮸三嘉鱲」；「一午二鯧三白腹」；「一午二紅沙三白鯧」；第一全都是「午」，也就是午仔魚，說明牠的排名及美味度。