快訊

春節前再現「鮭魚之亂」？電影院慶滿月 姓名有「這字」免費看電影一整年

春節出國潮 機場接送預約爆滿 專家提醒顧好刷卡權益

「流水席新娘」再發3聲明 想開記者會告男方全家騙婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁民捕獲超大午仔魚賣逾7千元 東石漁港午仔魚捕獲量多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石漁港有漁民昨天出海，捕到1條重4.4公斤超大午仔魚，以每公斤1800元賣出。圖／張金國提供
嘉義縣東石漁港有漁民昨天出海，捕到1條重4.4公斤超大午仔魚，以每公斤1800元賣出。圖／張金國提供

大陸去年停止台灣午仔魚進口，午仔魚在台灣是常見的國民食用魚，每年春節前是野生午仔魚捕獲期，嘉義縣東石漁港有漁民昨天出海，捕到1條重4.4公斤超大午仔魚，以每公斤1800元賣出，賺進7920元，漁民笑呵呵好過年。

春節將近，東石魚市場拍賣熱絡，承銷商張金國說，漁民捕獲重4.4公斤超大午仔魚，可遇不可求，每公斤1800元，漁民出海捕魚，每天魚貨不同，今天午仔魚多，平均重300至500公克，依鮮度每公斤250元至350元不等。

蔡姓承銷人說，愈到過年，熱門搶手白鯧價格愈高，每公斤拍賣價逾2000元，野生白鯧體型最大不超過5公斤，年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈難買到，目前也是午仔魚捕獲期。

午仔魚油脂豐富，肉質軟嫩，一般做生魚片，民間流傳好吃魚類俗諺：「一午二鮸三嘉鱲」；「一午二鯧三白腹」；「一午二紅沙三白鯧」；第一全都是「午」，也就是午仔魚，說明牠的排名及美味度。

漁民 白鯧 春節

延伸閱讀

屏東午仔魚全台48間農漁會超市促銷 年節推廣買2送1

無關滯銷！養殖戶管理不當致午仔魚屍漂浮 屏東縣府祭重罰

屏安防疫箱買午仔魚前100名 送100元超商電子兌換券

午仔魚被陸禁、蓮霧大量裂果 屏南店家用行動力挺農漁民

相關新聞

嘉義東石魚市場修好了 過年前買氣旺

嘉義縣東石鄉嘉義區漁會所屬的東石魚市場是知名魚貨拍賣市場，遊客也可參與拍賣，成為生產兼觀光的魚市，年久失修，春節前整修完...

雲林縣垃圾收到「這一天」 20鄉鎮春假出勤表一次看

因應春節連續休假10日，雲林縣20鄉鎮市垃圾收運至1月21日除夕當天，各地點收運時間微調，詳細時程可在各公所網站或臉書粉...

漁民捕獲超大午仔魚賣逾7千元 東石漁港午仔魚捕獲量多

大陸去年停止台灣午仔魚進口，午仔魚在台灣是常見的國民食用魚，每年春節前是野生午仔魚捕獲期，嘉義縣東石漁港有漁民昨天出海，...

T.M.D餐廳難道叫「他馬的」餐廳 業者：就和你想的一樣

嘉義市有家餐廳名叫「T.M.D」，客人囁嚅地問「他馬的」餐廳？業者林意婷說，「對！就和你想的一樣」。林意婷說，希望來這裡...

嘉市廚工調薪 最高33512元

嘉義市長黃敏惠昨參加北園國中食育教室揭牌儀式時宣布，為體恤學校廚工的辛勞，今年起調升廚工的薪資及補助，每月可領2萬951...

過去逢雨必淹 台南八甲橋改建通車

台南市歸仁、關廟重要連絡道八甲橋跨越鹽水溪，橋面多年來逢豪大雨經常淹沒導致交通中斷，2021年動工改建，昨天由市長黃偉哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。