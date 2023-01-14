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T.M.D餐廳難道叫「他馬的」餐廳 業者：就和你想的一樣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
餐飲、沙拉。記者李宗祐／攝影
餐飲、沙拉。記者李宗祐／攝影

嘉義市有家餐廳名叫「T.M.D」，客人囁嚅地問「他馬的」餐廳？業者林意婷說，「對！就和你想的一樣」。林意婷說，希望來這裡用餐的客人會感到很輕鬆、很舒服、很自在，吃過餐點後「他馬的好吃！」

林意婷（Ting）曾在美國邁阿密餐飲工作過，返國後開這家餐館就取名「Ting’s Miami Days」餐廳，原意是「婷在邁阿邁的日子」，紀念她曾在邁阿密餐飲奮鬥的日子，簡稱「T.M.D餐廳」。

「T.M.D」被人聯想成「他馬的」，也在她當初的發想之內；她說，希望讓客人用餐後也會有「他馬的好吃」的回應，並不是要罵人，而是要讓客人來這邊用餐時會感覺環境、餐點，很舒服、很輕鬆、很棒，這也是餐廳服務客人的目標，相對地也讓人印象深刻「很好記」。

她表示，「他馬的」只是個語助詞，不一定是罵人，許多客人都會問說「這個跟我想的一樣嗎？」，她都說，「對，就是和你想的一樣！」，餐廳位於嘉義市經國新城眷村，以為會讓長輩反感，沒想到長輩對於這個名字反而感到很有趣。

林意婷畢業於中興大學食品科學，完成研究所學業後26歲隻身赴美學習飯店管理，開始接觸烘焙甜點，在邁阿密的飯店工作時，又學習到其他餐飲製作，4年半後因為要照顧父親返嘉成立甜心亭Sweeting Pastry，但她一直想開家餐廳讓客人來這裡就可以輕鬆用餐點、點心、飲品一次滿足；剛好經營服飾的好友邱詩涵也有著開家咖啡館的夢想，在2020年8月共同創立「T.M.D餐館」。成立時適逢疫情爆發，以宅配方式度過疫情。

「T.M.D餐館」是嘉義市中心「鬧中取靜」，餐館前方大片綠地是城市裡少見的舒服又有草地的餐廳，後方院也有戶外用餐區，適合做為小型婚宴場地，店內設計讓陽光灑落每個角落用餐環境顯得光潔明亮。

這家餐廳也是嘉義市不常見的餐酒館，林意婷表示，提供客人一處可以輕鬆用餐、喝酒地方，用餐時搭配一些酒會讓食物、酒互相加分更加美味。

店內人氣餐點包括，香煎鱸魚煙花女寬麵、爐烤鴨胸燉飯、阿根廷辣醬牛排、法式油封鴨腿、法式烤春雞、紐西蘭法式小羔羊排等等，還有鹹派、布里起士、牛肉派、沙拉等等，烘焙點心是更人氣商品，當天做當天賣，常常不到半天就賣光；可上官網參考。

邱詩涵（左）、林意婷（右）共同創立「T.M.D餐館」。記者李宗祐／攝影
邱詩涵（左）、林意婷（右）共同創立「T.M.D餐館」。記者李宗祐／攝影
這裡是餐酒館當然少不了美酒。記者李宗祐／攝影
這裡是餐酒館當然少不了美酒。記者李宗祐／攝影
陽光灑落餐廳內每個角落。記者李宗祐／攝影
陽光灑落餐廳內每個角落。記者李宗祐／攝影
餐廳裡的作吧台，前方的點心區已賣光。記者李宗祐／攝影
餐廳裡的作吧台，前方的點心區已賣光。記者李宗祐／攝影
主廚林意婷一直想開家餐廳讓客人輕鬆用餐點、點心、飲品一次滿足。記者李宗祐／攝影
主廚林意婷一直想開家餐廳讓客人輕鬆用餐點、點心、飲品一次滿足。記者李宗祐／攝影
餐廳前大大的「T.M.D」被人聯想「他馬的」，加深印象。記者李宗祐／攝影
餐廳前大大的「T.M.D」被人聯想「他馬的」，加深印象。記者李宗祐／攝影
餐廳位於嘉義市中心鬧中取靜。記者李宗祐／攝影
餐廳位於嘉義市中心鬧中取靜。記者李宗祐／攝影
沙拉。記者李宗祐／攝影
沙拉。記者李宗祐／攝影
用餐區光潔明亮。記者李宗祐／攝影
用餐區光潔明亮。記者李宗祐／攝影
阿根廷辣醬牛排。記者李宗祐／攝影
阿根廷辣醬牛排。記者李宗祐／攝影
二樓用餐區平常不開放。記者李宗祐／攝影
二樓用餐區平常不開放。記者李宗祐／攝影
特地在餐廳前面留有大片草皮。記者李宗祐／攝影
特地在餐廳前面留有大片草皮。記者李宗祐／攝影
後方庭院戶外用餐區。記者李宗祐／攝影
後方庭院戶外用餐區。記者李宗祐／攝影

餐廳 嘉義

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