黃敏惠視察交通疏運 確保春節疏運及防疫措施到位

為能掌握春節期間旅客疏導作業情況、確保行車安全與順暢，嘉義市長黃敏惠率市府團隊會同有關單位至嘉義火車站以及轉運中心視察春節疏運籌備狀況，並督導加強大客車安全稽查。市長黃敏惠感謝大眾運輸業配合疏運、站務人員堅守崗位，讓旅客及返鄉人潮有安全且愉快的旅途。

黃敏惠表示，今年春節假期長，為因應假期前後龐大的大眾交通運量，會同相關單位聯合稽查，加強車輛安全、交通到防疫各方面措施，期待帶給旅客及返鄉人潮最安心的旅程。

消保官會同監理單位及交通處等相關局處人員，抽查10輛大客車，車輛配備及人員都符合規定。

市府交通處表示，為鼓勵來嘉遊客春節期間使用大眾交通運具，並因應連續假期大量返鄉人潮，市區公車及幸福巴士至6月30日止，將持續推出持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘嘉義市3條市區公車路線（中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線）及3條幸福巴士（樂活1路、樂活2路、趣淘3路）。

其中，台灣好行「光林我嘉線」串聯了嘉義市主要觀光景點，去年更榮獲交通部觀光局優等路線的肯定，搭乘光林我嘉線即可玩遍嘉義市，不用煩惱找不到停車位，建議來嘉走春的遊客可以多多利用。另外公共自行車YouBike持續推出騎乘前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元）優惠補貼措施至今年6月30日止。

此外，計程車春節費率自除夕前一天至年假結束（今年1月20日凌晨0時至1月29日24時止），全日皆按夜錶加收50元，並於今年1月30日凌晨0時起恢復規定收費。市府再次提醒民眾，防疫期間請民眾搭乘市區公車、公路客運、計程車等大眾運輸進出轉運站、火車站等場所務必全程佩戴口罩，如有發燒、咳嗽等疑似症狀切勿搭乘大眾運輸工具。