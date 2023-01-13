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過年大紅包 嘉市府為國中小106名廚工加薪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）展現廚藝，暖心上菜。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）展現廚藝，暖心上菜。記者李宗祐／攝影

嘉義市是全國少數國中小自設午餐廚房、自辦學童午餐的縣市，為體恤校廚辛勞，市府自今年起調升薪資補助，調升基本薪資至2萬8512元並增加職務加給及獎金等福利待遇，校廚每月將可領取2萬9512元至3萬3512元不等的薪資，漲幅最高達27％。市長黃敏惠出席北園國中食育教室揭牌儀式，宣布校廚調薪的好消息，且今年就可以領到年終獎金，全市有106名校廚受惠，令廚工們樂開懷。

黃敏惠表示，嘉義市率先全面自設廚房自辦午餐，孩子吃的好，廚媽是最辛勞的推手，在議會的支持下為廚媽們調薪，讓今年成為廚媽最有感的金兔年。

依規定每250名學童配1名校廚，目前有106名校廚。教育處林立生處長表示，嘉義市國中小百分百自設午餐廚房、自辦學童午餐，學校供餐不僅量大而且作業繁瑣，還須符合供膳時程、食品安全等，這都有賴校廚勞心勞力，故除基本薪資外，市府調整職務加給及獎金額度，為廚媽爭取最大福利。

從業已26年的世賢國小資深廚媽陳麗雪表示，只要看到小朋友把飯菜全部吃光，就是她最欣慰、最快樂的事，感謝市長看見廚媽，她也會在乙級證照的專業基礎上，時時刻刻精進廚藝，為孩子烹煮出最美味營養的午餐菜色。

北園國中校長謝宜岑表示，學校的食育教室為偏鄉學校中央廚房計畫補助所擴建，總經費1千500萬元，除提升原有廚房效能外，更規劃食育教室，整體空間時尚明亮具通透性，設置中島操作台，配備自來水過濾器及水波爐，優化製餐環境，提升烹飪體驗，一定能成為師生共學共享美好食育的最佳園地。

市府綜合考量物價上漲、學童午餐質量及財政可負擔程度原則，落實執行「營養飽育計畫」，由市府補助學校廚房基本費（含廚房人事費、燃料及維修費等），讓學校將家長繳交的費用集中運用以確保午餐品質，並維持每餐國中35元、國小32元的標準計費，不額外增加家長負擔。

教育處表示，薪資調漲以現行勞工基本薪資2萬6400元為基準，市府再增加8%，來到2萬8512元，主廚津貼5千元、副廚3千元、助廚1千元，年終獎金1.5個月，另依年資、表現有考績獎金。

嘉義市長黃敏惠端出烤雞展現廚藝。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠端出烤雞展現廚藝。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）出席北園國中食育教室揭牌儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）出席北園國中食育教室揭牌儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）宣布校廚調薪的好消息，且今年就可以領到年終獎金，全市有106名校廚受惠，令廚工們樂開懷。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）宣布校廚調薪的好消息，且今年就可以領到年終獎金，全市有106名校廚受惠，令廚工們樂開懷。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠體驗新的中島料理操作台，並展現廚藝。記者李宗祐／攝影
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廚房 薪資 嘉義

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