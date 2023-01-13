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北港轉運站興建計畫喊卡 張麗善今開記者會這樣說

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府多次行文財政部國有財產署表達續推北港轉運站興建計畫立場，但上周仍遭回覆不予合作，縣長張麗善（左六）今與多名縣議員召開記者會向中央喊話。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府多次行文財政部國有財產署表達續推北港轉運站興建計畫立場，但上周仍遭回覆不予合作，縣長張麗善（左六）今與多名縣議員召開記者會向中央喊話。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府規劃設計北港轉運站，原已和財政部國有財產署達成合作共識，孰料去年遭以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由解除合作，縣府工務處多次行文中央表示意見，不過國產署上周仍回覆不予合作，縣長張麗善今召開記者會公開喊話，希望國產署信守承諾，優先考量地方福祉與發展續推該案；另斗六、小東、北港、虎尾、斗南及麥寮等轉運站陸續規畫中及完成設計，希望全縣藉「7+1」轉運站，提升轉乘交通網絡便利性。

張麗善指出，縣府規劃設計北港轉運站有8席客運月台及汽、機車停車場，其他樓層有大客車停放區、計程車排班區、接送區、健身房、休閒娛樂中心、美食街、商店街及商旅等，但推動過程一波三折。

工務處表示，國產署去年5月無預警解除與縣府的合作計畫，地方反彈聲浪四起，今又逕於公開招標，將在本月16日決標，縣府今公開喊話盼中央終止決標，讓合作案有轉圜餘地。

工務處說，該標案國產署規畫設定地上權，但無限制投標廠商需以何種目的使用，決標後續與廠商議約，縣府訴求盼要求營運單位在建築物量體下納入轉運功能，希望綜合地方意見，套用縣府原規劃設計或優於原案最佳。

縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文也說，北港轉運站再不發展，恐成治安死角，原是雲林西部勢在必行的一大指標性建設卻「胎死腹中」，希望中央尊重地方，了解並納入地方需求，做最完整的發展考量。

張麗善表示，縣內既有西螺轉運站和雲林高鐵轉運月台，縣府今年4月將發包斗六轉運站興建工程，可望明年完工，斗南小東及北港2處轉運站則已完成設計，虎尾、斗南及麥寮3處轉運站正規劃或尋地中。

張麗善說，雲林縣規畫7+1境內轉乘站點，希望完善公共運輸便利性及擴外可及性，如此縣民能「不依賴家人或私人運具」，輕鬆走出家門到戶外活動，縣外遊客也能盡情悠遊雲林。

雲林縣政府規劃設計北港轉運站興建計畫，去年被財政部國有財產署以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由解除合作。本報資料照
雲林縣政府規劃設計北港轉運站興建計畫，去年被財政部國有財產署以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由解除合作。本報資料照

北港 雲林

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