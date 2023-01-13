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北港轉運站興建計畫喊卡 張麗善今開記者會這樣說
雲林縣政府規劃設計北港轉運站，原已和財政部國有財產署達成合作共識，孰料去年遭以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由解除合作，縣府工務處多次行文中央表示意見，不過國產署上周仍回覆不予合作，縣長張麗善今召開記者會公開喊話，希望國產署信守承諾，優先考量地方福祉與發展續推該案；另斗六、小東、北港、虎尾、斗南及麥寮等轉運站陸續規畫中及完成設計，希望全縣藉「7+1」轉運站，提升轉乘交通網絡便利性。
張麗善指出，縣府規劃設計北港轉運站有8席客運月台及汽、機車停車場，其他樓層有大客車停放區、計程車排班區、接送區、健身房、休閒娛樂中心、美食街、商店街及商旅等，但推動過程一波三折。
工務處表示，國產署去年5月無預警解除與縣府的合作計畫，地方反彈聲浪四起，今又逕於公開招標，將在本月16日決標，縣府今公開喊話盼中央終止決標，讓合作案有轉圜餘地。
工務處說，該標案國產署規畫設定地上權，但無限制投標廠商需以何種目的使用，決標後續與廠商議約，縣府訴求盼要求營運單位在建築物量體下納入轉運功能，希望綜合地方意見，套用縣府原規劃設計或優於原案最佳。
縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文也說，北港轉運站再不發展，恐成治安死角，原是雲林西部勢在必行的一大指標性建設卻「胎死腹中」，希望中央尊重地方，了解並納入地方需求，做最完整的發展考量。
張麗善表示，縣內既有西螺轉運站和雲林高鐵轉運月台，縣府今年4月將發包斗六轉運站興建工程，可望明年完工，斗南小東及北港2處轉運站則已完成設計，虎尾、斗南及麥寮3處轉運站正規劃或尋地中。
張麗善說，雲林縣規畫7+1境內轉乘站點，希望完善公共運輸便利性及擴外可及性，如此縣民能「不依賴家人或私人運具」，輕鬆走出家門到戶外活動，縣外遊客也能盡情悠遊雲林。
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