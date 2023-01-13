永在食安大樓發出首份嘉義優鮮檢驗報告！翁章梁親頒養殖業

嘉義縣永在食安大樓聯合檢驗室，2021年11月19日啟用，縣府投入3千多萬元提升檢驗量能設備，實驗室經食藥署嚴謹把關認證，元旦開放檢驗申請，下午發出首份鱸魚「嘉義優鮮」檢驗 合格報告，縣長翁章梁親頒檢驗報告給蝦愛鮮養殖場負責人鍾秀琴，象徵食安躍進。

台塑集團捐贈興建的永在食安大樓，2018年7月完工，初期衛福部食藥署進駐，2020年回歸縣府營運，縣府投注3千餘萬升級檢驗設備，由衛生局統籌管理，以「食安永在」為願景，便利在地農漁畜產業者等，並開放民眾付費申請檢驗，不必再送外地檢驗，曠日費時。

食安大樓實驗室把關，未來將成為「嘉義優鮮」138家業者、406項產品品牌守門員；首張「鱸魚」檢驗報告合格，檢驗動物用藥四環黴素，翁章梁親頒蝦愛鮮養殖場負責人鍾秀琴，鍾秀琴說，長期經營品牌行銷，重視食安，將產品送驗，讓消費者吃得安心，食安大樓就近方便送驗，對縣民收費便宜近一半。

翁章梁說，配合嘉義優鮮品牌發展，制定嘉縣推廣農漁畜產品藥檢優惠方案，比對全台檢驗收費方式，嘉縣收費全國最低，透過政府補貼，讓農漁畜產業樂於參與食安品管機制，取得安全認證，拓展更多通路，讓消費者安心購買，支持優質農漁畜產品。

食安大樓從環境設施改善、檢驗設備升級，到檢驗技術精進，提升檢驗量能，通過食藥署及國內外專業檢驗認證，包括農藥殘留檢測、殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽、乙型受體素、甜味劑、水質重金屬及微生物檢驗等，並持續參加衛福部食品藥物管理署及英國中央科學實驗室（FAPAS）舉辦檢驗能力試驗，食品檢驗能力達國際水準。