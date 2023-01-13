台南新住民拍「幸福團圓時」影片 學習多元年節文化

台南市六甲國小補校學生以準備團圓年菜、家人互動習俗為主題，拍攝新住民三代同堂「幸福團圓時」紀實影片，今天舉辦影片首映會，市長黃偉哲表示，目前台南新住民有3萬5千多人，為鼓勵融入台灣文化，新住民學習多元年節文化，以華人節慶家人齊聚歡慶過年為發想拍片，由六甲國小學童化身為迎春小兔，與補校新住民學員分享「平安幸福粽」，傳遞過好年的祝福。

影片中，新住民主角是來自越南的阮氏嬌商，來台3年，為年輕新手媽媽，在家人的支持下到六甲國小補校學習。她說，越南12生肖中沒有「兔」，而有「貓」，過年吃「苦瓜」，代表先苦後甘，與台灣的年節習俗有很大不同，都很有趣。

教育局長鄭新輝表示，市府致力新住民教育，推動執行層面包含學校教育、家庭教育和社會教育等，不僅在國中小設置補校、成人教育研習班，也在東山、大港國小設置新住民學習中心，多年來提升許多新住民朋友的語文溝通能力及發展第二專長的就職力，深獲新住民喜愛。

家庭教育中心主任張冰嫈說，許多新住民為申請歸化國籍，需具備基本語言、識字能力及權利義務基本常識，因而到國小補校、新住民成教班與新住民學習中心學習，幾年下來，逐漸培養終身學習習慣，持續參與新住民學習中心各項課程，也結交來自不同國家的姊妹朋友，在學習互動中共同分享經驗，形成緊密的人際網絡連結，成為生活中重要的正向支持力量。