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台南率先發放！低收、中低收加發生活補助提前明天入帳

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
行政院今年延續加發低收、中低收入戶生活補助，台南市將率各縣市之先，提早於明天入帳。圖／台南市社會局提供
行政院今年延續加發低收、中低收入戶生活補助，台南市將率各縣市之先，提早於明天入帳。圖／台南市社會局提供

行政院今年延續加發低收、中低收入戶生活補助，原預計19日前發放，台南市長黃偉哲今表示，為照顧有急迫需要的弱勢民眾，以因應年前各項生活支出及採買年貨，特別要求相關單位加速撥款行政作業，台南將率各縣市之先，提早於明天入帳，將近有3萬8千人受惠，全年度發放金額約3億元。

黃偉哲說，台南市照顧弱勢優先，獲知中央將針對中低及低收加發生活補助金後，率先指示社會局以市款墊付處理，以最快速度發放，讓有需要的市民能彈性運用，並要求市府團隊針對需要照顧的弱勢族群啟動加強關懷。

社會局表示，行政院去年3月至12月，已針對低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，今年針對此一生活補助再延續加發1整年，台南市預估逾3萬8千人受益，全年度發放金額近3億元，發放對象為設籍台南市今年1月符合低收入戶及中低收入戶的列冊民眾，之後符合資格者每月底會主動撥入帳戶。

社會局指出，目前社會局與各區公所已完成加發關懷弱勢生活補助撥款工作，發放方式比照去年，不需民眾提出申請，由各區公所主動檢核符合資格者名冊，再由市府撥款至民眾指定帳戶，匯款存摺上都會註明「行政院發」字樣，若有特殊原因如帳戶被凍結或列為警示戶，無法提供撥款帳戶者，則改以現金或匯票方式發放。

市府表示，若生活遭遇重大變故陷困，可向各區公所申請急難救助或社會局各社福中心尋求協助；對關懷弱勢加發生活補助內容有疑問，也可洽詢社會局社會救助科（06）2995686。

台南市長 低收入戶 行政院

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