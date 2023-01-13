快訊

暗殺安倍被正式起訴！山上徹也遭檢方認定「可追究刑事責任」

112學測數A／去年史上最難、今年「苦民所苦」 師指留意1重點：估五標提高

15歲少年打3劑 染疫3天呼吸困難送急診 插管治療1.5月不治

去哪走春？「2023台南行春」一站查 網羅逾90春節資訊

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市中西區普濟燈會。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市中西區普濟燈會。圖／台南市觀光旅遊局提供

春節台南哪裡走春？今年10天連假，台南市觀光旅遊局為了方便民眾一站查詢，特別建置「2023台南行春」網站，網羅市府各局處和公所逾90個春節活動、展覽、花海美景、觀光工廠、講座、導覽等行春資訊，並整合旅遊景點人流狀況、即時交通資訊及疏導訊息等，讓遊客隨點隨看、避開車潮。

市長黃偉哲指出，春節期間，台南除了有龍崎空山祭、月津港燈節、府城普濟燈會等特色燈節外，也可走訪六甲賞落羽松及花海美景、南瀛綠都心及永康公園賞綠雕藝術花海、寺廟走春祈福，各藝文展館、古蹟景點也規畫精彩活動及展覽，觀光工廠也推出春節優惠活動，天天都很熱鬧。

另外，台南購物節持續到2月28日，活動前將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走汽車、全新美屋等豐富大獎。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區在1月22日至1月26日初一至初五期間，舉辦「2023虎頭埤鴻兔大展迎春活動」，有街頭藝人及小農市集，還有大型魚頭君氣球裝置展出。德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園初一至初五也舉辦「2023喜兔雙埤歡樂園」，還搭配行春小禮物大放送，讓到訪民眾都能歡喜迎春遊兔年。

為迎接農曆新年，台灣好行觀光公車包括88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線，推出「2023年台灣好行農曆新年行銷活動」，於1月20日至1月29日期間購買1日乘車券的旅客，即可憑1日乘車券免費兌換各館新年禮1份，各館每日限量10份，或向台南火車站南站府城客運站務人員領取耳機包1份（隨機內含台南古蹟漫遊券或春聯小貼紙1張），每日限量50份。

台南 春節

延伸閱讀

台南民進黨立委黨內開第一槍 郭貞慧將辭官挑戰賴惠員

越捷航空胡志明市-台南航班今天復航 未來一周三往返

T1聯盟／魚頭君當特別來賓！獵鷹推台南主場周

親子共遊去處 南化龍湖步道、南區黃金海岸景區優化重啟

相關新聞

綠決議議長被聲押就停權 藍批作假

民進黨中央廉政委員會前晚約談台南市正副議長邱莉莉、林志展後，決議偵審過程有被聲押或羈押就處分停權3年，市議會國民黨團書記...

去哪走春？「2023台南行春」一站查 網羅逾90春節資訊

春節到台南哪裡走春？今年10天連假，台南市觀光旅遊局為了方便民眾一站查詢，特別建置「2023台南行春」網站，網羅市府各局...

嘉義縣紫藤婦幼關懷協會列車 首站抵偏鄉溪口關懷長輩

為讓資源不足長輩也能歡喜過好年，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會今天攜手中正大學生組32人團隊，啟動「天使傳愛－社區關懷行動列車」...

外面大雨、裡面小雨...莿桐老人日托環境差 終要改建了

雲林縣莿桐鄉老人會日托中心建築，使用至今近40年，建築牆面、地面多處龜裂，破舊不堪，屋頂漏水還有嚴重壁癌，致部分天花板受...

影／台南八甲橋大雨就交通中斷 地方爭取多年重建通車

台南市歸仁、關廟重要連絡道八甲橋跨越鹽水溪，橋面多年來豪大雨經常淹沒交通中斷。台南市108年爭取水利署第六河川局補助45...

推動雙語嘉縣外籍教師創新高 翁章梁與外師雙語寫春聯賀新年

農曆過年將近，嘉義縣府教育處上午邀請20名來自世界各國外籍英語教師到縣府，與教育處人員用英語互動，書寫創意春聯，並與縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。