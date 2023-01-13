去哪走春？「2023台南行春」一站查 網羅逾90春節資訊

春節到台南哪裡走春？今年10天連假，台南市觀光旅遊局為了方便民眾一站查詢，特別建置「2023台南行春」網站，網羅市府各局處和公所逾90個春節活動、展覽、花海美景、觀光工廠、講座、導覽等行春資訊，並整合旅遊景點人流狀況、即時交通資訊及疏導訊息等，讓遊客隨點隨看、避開車潮。

市長黃偉哲指出，春節期間，台南除了有龍崎空山祭、月津港燈節、府城普濟燈會等特色燈節外，也可走訪六甲賞落羽松及花海美景、南瀛綠都心及永康公園賞綠雕藝術花海、寺廟走春祈福，各藝文展館、古蹟景點也規畫精彩活動及展覽，觀光工廠也推出春節優惠活動，天天都很熱鬧。

另外，台南購物節持續到2月28日，活動前將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走汽車、全新美屋等豐富大獎。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區在1月22日至1月26日初一至初五期間，舉辦「2023虎頭埤鴻兔大展迎春活動」，有街頭藝人及小農市集，還有大型魚頭君氣球裝置展出。德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園初一至初五也舉辦「2023喜兔雙埤歡樂園」，還搭配行春小禮物大放送，讓到訪民眾都能歡喜迎春遊兔年。

為迎接農曆新年，台灣好行觀光公車包括88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線，推出「2023年台灣好行農曆新年行銷活動」，於1月20日至1月29日期間購買1日乘車券的旅客，即可憑1日乘車券免費兌換各館新年禮1份，各館每日限量10份，或向台南火車站南站府城客運站務人員領取耳機包1份（隨機內含台南古蹟漫遊券或春聯小貼紙1張），每日限量50份。