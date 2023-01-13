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打造大林慢城友善環境 許有疆帶隊360名志工除舊布新

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮公所今天鎮長許有疆帶隊結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天鎮長許有疆帶隊結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供

農曆春節將至，嘉義縣大林鎮公所配合環保署舉辦年終大掃除，今天鎮長許有疆集結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點；許有疆表示，大林以慢城友善環境的精神為目標，營造舒適寧靜的生活氛圍。

大林鎮長許有疆今天上午帶領鎮公所各課室主管和鎮內各里社區及志工等約360人，於大林國小育英堂前集合誓師後，依8個路線進行打掃，各里將於春節前夕把家鄉環境打掃乾淨。

許有疆表示，大林是ㄧ個重視環保的城鎮，也在大家的努力下，以慢城友善環境的精神和目標，達到環境改善、生態保育等，並營造舒適寧靜的生活氛圍。

大林鎮公所表示，年終大掃除活動，由公部門、社區和民間團體志工，一起為居家周圍環境之清潔來打拚，打掃過程中也進行推廣民眾落實資源回收及垃圾減量政策，把乾淨的環境保留給下一代。

大林鎮今年在車站周邊、主要公園及入口意象等公共空間綠地作環境整理，並於火車站前及運動公園布置七彩流蘇燈，增添過年喜氣，要讓返鄉遊子及旅客到訪大林，有煥然一新的新氣象。

嘉義縣大林鎮公所今天結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天結各社區360名民眾、志工及社團力量，共同進行年前一周的全鎮環境清理整頓及清除髒亂點。圖／大林鎮公所提供

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