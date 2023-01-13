嘉義縣紫藤婦幼關懷協會列車 首站抵偏鄉溪口關懷長輩

為讓資源不足長輩也能歡喜過好年，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會今天攜手中正大學生組32人團隊，啟動「天使傳愛－社區關懷行動列車」到溪口文化生活館，陪伴社區長輩們於春節前夕修剪頭髮、指甲及按摩舒壓等活動，提前歡度溫馨、快樂的農曆春節。

由胤杰開發建設有限公司董事長黃胤傑號召企業贊助民生用品、禦寒衣物和年貨，今天在協會理事長劉宏鈺帶領協會社工、新住民及中高齡婦女換工，和中正大學研究生32人，到嘉義縣溪口鄉展開社區關懷行動。

劉宏鈺表示，偏鄉溪口鄉老年人口約占總人口數的26%，已是一個超高齡社會的樣態，今年目標是帶領換工走入鄉鎮，「到最需要的地方，去提供最到位的服務」盼小小的舉動，在未來能夠引發社會更多善心和善行。

今天來自溪口鄉各村近20名長輩在團隊幫忙量血壓、搥背、修剪指甲、剪頭髮以及頸肩按摩舒壓，陪伴聊天、運動和摸彩，並同享美味雞湯熱食，長輩們也難得能走出家門、敞開心胸，述說自己日常故事，社工更從中發現問題，給予信任感協助解決問題。

嘉義縣紫藤婦幼關懷協會近年積極推動時間銀行也就是「換工」。劉宏鈺指出，現在有越來越多專業和不同年齡層、族群加入協會，所以關心面向增多，能夠提供的協助也更多元，今年行動列車首站選擇從溪口鄉出發，除喚起社會這弱勢族群的關懷和重視，更連結資源、鼓勵和陪伴長者們重拾信心。