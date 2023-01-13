快訊

112學測數A／去年史上最難、今年「苦民所苦」 師指留意1重點：估五標提高

15歲少年打3劑 染疫3天呼吸困難送急診 插管治療1.5月不治

連3天降幅破2成！ 本土+2萬1384例 353例境外、53死 較上周少21.6%

嘉義縣紫藤婦幼關懷協會列車 首站抵偏鄉溪口關懷長輩

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影

為讓資源不足長輩也能歡喜過好年，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會今天攜手中正大學生組32人團隊，啟動「天使傳愛－社區關懷行動列車」到溪口文化生活館，陪伴社區長輩們於春節前夕修剪頭髮、指甲及按摩舒壓等活動，提前歡度溫馨、快樂的農曆春節。

由胤杰開發建設有限公司董事長黃胤傑號召企業贊助民生用品、禦寒衣物和年貨，今天在協會理事長劉宏鈺帶領協會社工、新住民及中高齡婦女換工，和中正大學研究生32人，到嘉義縣溪口鄉展開社區關懷行動。

劉宏鈺表示，偏鄉溪口鄉老年人口約占總人口數的26%，已是一個超高齡社會的樣態，今年目標是帶領換工走入鄉鎮，「到最需要的地方，去提供最到位的服務」盼小小的舉動，在未來能夠引發社會更多善心和善行。

今天來自溪口鄉各村近20名長輩在團隊幫忙量血壓、搥背、修剪指甲、剪頭髮以及頸肩按摩舒壓，陪伴聊天、運動和摸彩，並同享美味雞湯熱食，長輩們也難得能走出家門、敞開心胸，述說自己日常故事，社工更從中發現問題，給予信任感協助解決問題。

嘉義縣紫藤婦幼關懷協會近年積極推動時間銀行也就是「換工」。劉宏鈺指出，現在有越來越多專業和不同年齡層、族群加入協會，所以關心面向增多，能夠提供的協助也更多元，今年行動列車首站選擇從溪口鄉出發，除喚起社會這弱勢族群的關懷和重視，更連結資源、鼓勵和陪伴長者們重拾信心。

溪口鄉長孫維聰表示，溪口鄉是一個相對小，資源有限的鄉鎮，在歲末寒冬之際，藉由他們的愛心散播到溪口鄉每一個角落，也希望藉由這個拋磚引玉的動作，能夠讓溫暖向上的力量遍布到社會的每一個角落。

春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們，鄉長孫維聰前往感謝。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們，鄉長孫維聰前往感謝。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影
春節前夕，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會攜手中正大學生組32人團隊，今天到溪口文化生活館關懷社區長輩們。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 團隊

延伸閱讀

嘉基邀長輩圍爐迎新年 銀兔賀歲迎春

嘉義縣智慧綠能醫療專車 今遠征瑞里偏鄉顧長輩健康

水噹噹關懷協會攜手企業寒冬送暖 400邊緣戶受惠

春節期間到嘉義縣喝咖啡 品皇咖啡水上鄉觀光工廠新開幕

相關新聞

綠決議議長被聲押就停權 藍批作假

民進黨中央廉政委員會前晚約談台南市正副議長邱莉莉、林志展後，決議偵審過程有被聲押或羈押就處分停權3年，市議會國民黨團書記...

去哪走春？「2023台南行春」一站查 網羅逾90春節資訊

春節到台南哪裡走春？今年10天連假，台南市觀光旅遊局為了方便民眾一站查詢，特別建置「2023台南行春」網站，網羅市府各局...

嘉義縣紫藤婦幼關懷協會列車 首站抵偏鄉溪口關懷長輩

為讓資源不足長輩也能歡喜過好年，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會今天攜手中正大學生組32人團隊，啟動「天使傳愛－社區關懷行動列車」...

外面大雨、裡面小雨...莿桐老人日托環境差 終要改建了

雲林縣莿桐鄉老人會日托中心建築，使用至今近40年，建築牆面、地面多處龜裂，破舊不堪，屋頂漏水還有嚴重壁癌，致部分天花板受...

影／台南八甲橋大雨就交通中斷 地方爭取多年重建通車

台南市歸仁、關廟重要連絡道八甲橋跨越鹽水溪，橋面多年來豪大雨經常淹沒交通中斷。台南市108年爭取水利署第六河川局補助45...

推動雙語嘉縣外籍教師創新高 翁章梁與外師雙語寫春聯賀新年

農曆過年將近，嘉義縣府教育處上午邀請20名來自世界各國外籍英語教師到縣府，與教育處人員用英語互動，書寫創意春聯，並與縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。