外面大雨、裡面小雨...莿桐老人日托環境差 終要改建了

雲林縣莿桐鄉老人會日托中心建築，使用至今近40年，建築牆面、地面多處龜裂，破舊不堪，屋頂漏水還有嚴重壁癌，致部分天花板受損，縣長張麗善今與莿桐鄉長廖秋蓉等人現勘，將補助365萬元整修，最快1個月內開始整修，預計下半年完工。

莿桐鄉65歲以上老年人口有2萬6000多人，日托中心每周一、四、五進行認知促進、緩和失智、家屬照顧、預防及延緩失能等課程，每次有60人固定到此參加活動，不過環境老舊、地坪不平，加上濕氣重，老人家時常跌倒、不舒服，間接影響服務品質。

張麗善說，為了讓長者有更優質的活動空間，日托中心計畫更新屋頂、加強防水工程，及整修牆面、地坪、無障礙斜坡等，新設排水溝、紙模壓花地坪、改善汙水等，可望今年8月完工。

施工期間長者暫時集中至鄰近的老人活動中心活動，張麗善說，全縣目前有160處長青食堂及163處社區照顧關懷據點，有1.8萬名長者參加，持續長者鼓勵參與，未來將規劃「一村里一食堂」，造福更多人。