快訊

放了又抓、放了又押！涉台南正副議長賄選6人全裁押 恐看守所過年

112學測數A解答出爐！時事「遊戲中獎率」入題 向量題型具鑑別度

涉詐領百萬元助理費！花蓮前副議長潘月霞與女兒遭起訴

台南議長選舉風波 民進黨團籲勿過度聯想

中央社／ 台南13日電

民進黨台南市議會黨團今天召開記者會指出，近日議長選舉風波及學甲槍擊案、太陽光電等議題，頻遭有心人帶風向抹黑民進黨，呼籲外界勿過度聯想與揣測，還給台南乾淨政治環境。

民進黨台南市議會黨團成員蔡筱薇、林依婷、陳秋宏、李宗翰、黃肇輝、沈家鳳、周嘉韋、朱正軒、李偉智上午在黨團辦公室召開「重整旗鼓、重新出發」聯合記者會，針對議長選舉風波等議題提出反擊，並呼籲外界靜待司法判決，勿有過度政治聯想與揣測，還給台南乾淨政治環境。

民進黨團幹事長蔡筱薇表示，民進黨為台南市議會第一大黨，且有掌握實質過半的事實，不須有買票的動作，某些特定人士在議長選舉過程操作學甲88槍槍擊案、太陽光電等議題，以政治手段帶風向、抹黑民進黨，是很不應該的行為。

蔡筱薇表示，最近包括台南市民、台南市議會、台南市政府、檢調司法單位都受到很多壓力，也讓外界霧裡看花，但實際上只是浪費社會資源。

蔡筱薇表示，副總統賴清德為參選民進黨主席補選在各地舉辦黨員座談，許多基層黨員趁機發表很多意見，預料明天晚上在台南的最後場次，還是會有支持者發揮勇於表達的傳統，相信大家都是因為關心黨的發展才會發聲，這些意見也都是民進黨再出發的動力。

蔡筱薇指出，15日是民進黨主席補選投票日，賴副總統將「選前之夜」安排在台南，也別具意義，希望台南支持者踴躍用手中選票支持賴副總統，也支持重整旗鼓重新出發的民進黨，重新贏回民眾對民進黨的信心。

台南市長黃偉哲上午在市府接受媒體聯訪表示，民進黨此時最重要的是團結，除了黨務方面缺失要改進，在台南包含政務缺失及先前輔選做得不周全的地方，也都需要檢討，市府接下來會改善不當政策或措施，讓台南變得更好。

台南市長 民進黨

延伸閱讀

賴清德明台南「向黨員報告」民進黨籲還乾淨政治環境

台南市平實區域發展快速 交通量能成為隱憂 市議員提解方

賴清德14日回台南座談 綠委：多事之秋期待他鼓舞士氣

南市新科副議長林志展傳請辭改選？民進黨團回應了

相關新聞

綠決議議長被聲押就停權 藍批作假

民進黨中央廉政委員會前晚約談台南市正副議長邱莉莉、林志展後，決議偵審過程有被聲押或羈押就處分停權3年，市議會國民黨團書記...

外面大雨、裡面小雨...莿桐老人日托環境差 終要改建了

雲林縣莿桐鄉老人會日托中心建築，使用至今近40年，建築牆面、地面多處龜裂，破舊不堪，屋頂漏水還有嚴重壁癌，致部分天花板受...

影／台南八甲橋大雨就交通中斷 地方爭取多年重建通車

台南市歸仁、關廟重要連絡道八甲橋跨越鹽水溪，橋面多年來豪大雨經常淹沒交通中斷。台南市108年爭取水利署第六河川局補助45...

推動雙語嘉縣外籍教師創新高 翁章梁與外師雙語寫春聯賀新年

農曆過年將近，嘉義縣府教育處上午邀請20名來自世界各國外籍英語教師到縣府，與教育處人員用英語互動，書寫創意春聯，並與縣長...

幸福麥寮城好康大方送 消費50元就送優質美生菜

雲林縣麥寮鄉公所辦理「2023福兔迎財神 幸福麥寮城.兔」，農曆大年初二到初三將在麥寮鄉城鄉運動公園舉辦「麥寮地方產業博...

期間限定！雲林良品全台56實體販售點 新春禮品買起來

雲林縣農產品、伴手禮品牌「雲林良品」開拓新通路，今年除繼續在誠品知味市集26個據點上架，也首次攻占美妝市場版圖，在知名連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。