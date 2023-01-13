幸福麥寮城好康大方送 消費50元就送優質美生菜

雲林縣麥寮鄉公所辦理「2023福兔迎財神 幸福麥寮城.兔」，農曆大年初二到初三將在麥寮鄉城鄉運動公園舉辦「麥寮地方產業博覽嘉年華」，促銷在地青農所種植的農產以及各種創意特產，讓大家更認識麥寮在地農漁畜產業及社區特色，公所優惠所有遊客，凡購買50元農特產，就送一顆麥寮外消日本的優質美生菜，物超所值，機不可失。

麥寮產業博覽嘉年華宣傳會今天熱鬧登場，麥寮鄉長蔡長昆表示，為推廣麥寮在地產業，今年特別邀集麥寮在地店家、社團、青農、青漁以及社區，成立特色市集區，讓大家可買到最道地最新鮮的麥寮特產；此外，也邀請新興文創攤商成立的文創商品區，展現麥寮身為海洋之鄉的特色，讓在地產業及文創激盪出更多火花。

蔡長昆說，產業文創嘉年華會除有許多特色產品任君挑選，也有專業樂團的藝文表演，還有大型氣墊城堡，讓小朋友放電遊玩，麥寮鄉長蔡長昆將在現場發送兔年壓歲紅包、免費手作教室DIY體驗及可愛物產寶寶拼圖小遊戲，也可蒐集最萌的Q版物產寶寶印章等，讓來麥寮走春的遊客，吃、喝、賞、玩、買一次滿足，帶著愉快心情迎新年。

麥寮鄉農經課長吳岳峯指出，活動期間也透過「麥寮鄉公所-農經課」臉書粉絲專頁，直播料理製作解說，用當地最新鮮優良的農漁畜產品做出鱷魚餐包、麥香魚口袋餅、好獅花生旺旺來等美食，現場也開放有獎徵答，可獲在地特產的大禮包，無法到現場的民眾，也能在直播抽獎之前，透過按讚留言並公開分享直播貼文，即擁有抽獎資格，一樣有機會獲得超值大禮包。

吳岳峯指出，今年更推出“滿額加碼送”好禮獎不完的優惠，只要在會場內消費滿50元就能兌換在地知名外銷日本的幸福美生菜，消費滿200元兌換精美紀念毛巾，兌換贈品無互斥，等於消費滿200元可獲4顆美生菜外加精美毛巾1條，物超所值，讓大家把幸福一起帶回家。