推動雙語嘉縣外籍教師創新高 翁章梁與外師雙語寫春聯賀新年

農曆過年將近，嘉義縣府教育處上午邀請20名來自世界各國外籍英語教師到縣府，與教育處人員用英語互動，書寫創意春聯，並與縣長翁章梁錄製雙語賀新年影片。

翁章梁與20名外籍英語教師，分別用中英雙語向學生家長拜年，拍攝影片時，縣長和外師用國、台、英語，傳遞歡樂節慶氣氛，吸引洽公民眾目光，縣府洋溢溫暖、喜悅溫馨氛圍。

北回國小外籍英語教師Angela Wallace說，她第一次來台，台灣人很友善，校園環境很好，學生也很棒，透過每天教師協同備課，不只心性成長，教學經驗也越成熟。

文光英語村Stuart Geoffrey Haslam表示，對在台外國人，每逢年假思鄉感傷，和縣長拍賀年短片，很開心。英語暨雙語資源中心Jason Burrell說，體驗用毛筆寫春聯很珍貴。農曆新年是台灣人重要節日，家人團聚增進情感，祝福親師生農曆新年快樂，新年事事順心。

翁章梁表示，世界各國節慶不同，縣府為因應2030雙語政策，推動英語及雙語教育，引進55名外籍英語教師，在全縣67所國中小教學。這些外籍教師來自不同國家，帶來多元文化，讓外籍教師用創意完成趣味春聯，合唱新年快樂歌曲。

教育處長李美華說，英語學習首重情境營造，在縣長支持下，2021年成立英語暨雙語資源中心，協助學校及外籍教師處理契約、生活適應、學校觀議備課等，讓外籍教師在嘉安心教學，過年前透過文化交流，豐富師生教學與學習歷程。