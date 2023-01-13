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影／台南八甲橋大雨就交通中斷 地方爭取多年重建通車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南八甲橋大雨就交通中斷，地方爭取多年重建今天通車。記者周宗禎／攝影
台南八甲橋大雨就交通中斷，地方爭取多年重建今天通車。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁、關廟重要連絡道八甲橋跨越鹽水溪，橋面多年來豪大雨經常淹沒交通中斷。台南市108年爭取水利署第六河川局補助4500萬元，今天通車，市長黃偉哲出席剪綵儀式，與地方鄉親共同見證八甲橋的全新風貌。

八甲橋原橋長60公尺、淨寬4.2公尺僅供單向通行，且橋梁堤頂高度不足易淹水無法通行。改建後橋梁長度82公尺，引道改善110公尺，橋寬增為8公尺可雙向通行，高度提升3.85公尺，讓通水斷面增加，未來豪大雨時有助排水防洪，民眾通行更便利。

黃偉哲說，非常高興能參與通車典禮，感謝第六河川局撥經費，但橋梁做好旁邊的道路也要建設，感謝嘉邑行善團挹注價值500萬元鋼筋，農業局、水利局、區公所都分別挹注經費，從中央到地方，官方到民間協力建設好這座橋，也讓路燈通明，夜間行車更安全。以前橋面較窄無法會車，現在橋面從4.2公尺增寬為8公尺，可以雙向通車了。

歸仁區長魏文貴表示，從經費爭取至工程完工各階段均面臨不同的問題，感謝六河局補助經費及嘉邑行善團挹注，另施工階段面臨用地協調及物價飆漲等問題，均與施工團隊協調找出解決方案，通車後，除通行便利外，更能在雨季時減少積淹水的發生。

八甲橋改建工程除水利署第六河川局補助，市府與歸仁區公所共籌1,809萬元，嘉邑行善團挹注鋼筋172噸共500萬元，總工程經費6,809萬元。歸仁區公所辦理發包改建，110年4月開工，去年12月30日完工試通車。

市議員陳皇宇、郭鴻儀、吳禹寰、杜素吟、鄭佳欣、Ingay Tali穎艾達利與鄉親100多人到場見證。

台南八甲橋大雨就交通中斷，地方爭取多年重建今天通車。記者周宗禎／攝影
台南八甲橋大雨就交通中斷，地方爭取多年重建今天通車。記者周宗禎／攝影
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台南 黃偉哲 水利署

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