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產業缺工 嘉義縣府規畫就業博覽會等系列助農工大縣實現

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府今年規畫就業博覽會等系列，助農工大縣實現，圖為去年就業博覽會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今年規畫就業博覽會等系列，助農工大縣實現，圖為去年就業博覽會。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁連任，加速產業布局及農工大縣轉型，因應產業缺工，人口老化、青壯人口外流，勞青處今年除繼續辦大型就業博覽會，還將陸續辦就業講座、職涯研習營、企業參訪等活動，相關訊息，歡迎鎖定「有青嘉大聲」臉書粉絲專頁。

縣府全力布建科學園區、馬稠後後期、民雄航太等產業園區，擴大招商智慧農業、智慧機械、5G、AI、無人載具等多元新興產業，預計創造3萬5千多個就業機會，去年辦大型就業博覽會有6成媒合率。

青年處長陳奕翰說，推動就業，除擴大與中央合作辦徵才活動，爭取經費每年4、10月辦大型就業博覽會，去年邀佐登妮絲、和大工業、松川精密等84家廠商，釋出3千個以上職缺，吸引2千300多人參加，創下6成高媒合率。

大埔美產業園區觀光工廠佐登妮絲城堡，開募與縣府合作徵才，參與大型就業博覽會，媒合成效相當好，目前9成新進人員是當場錄取鄉親，專業及留任率讓主管滿意，就業博覽會是最強助攻手。

勞青處預告，今年除持續辦大型就業博覽會，將陸續辦理就業講座、職涯研習營、企業參訪等活動，歡迎鎖定「有青嘉大聲」粉絲專頁，有線上就業需求，勞青處與1111人力銀行合作，建置「嘉縣產業徵才專區」平台，提供工作機會，歡迎青年回嘉就業，洽詢專線勞青處青年發展科林小姐分機8847，或苟小姐分機844。

嘉義縣府今年規畫就業博覽會等系列，助農工大縣實現，圖為去年就業博覽會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今年規畫就業博覽會等系列，助農工大縣實現，圖為去年就業博覽會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今年規畫就業博覽會等系列，助農工大縣實現，圖為去年就業博覽會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今年規畫就業博覽會等系列，助農工大縣實現，圖為去年就業博覽會。圖／嘉縣府提供

青年 職涯 佐登妮絲

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