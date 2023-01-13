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移民署跨機關揮毫 新住民母語寫春聯有意思

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院雲嘉南聯合服務中心李碧菁副執行長（左二）、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中（中）、主任林文俊（左一）、嘉義市政府民政處劉美鳳處長（右二）及移民署嘉義市服務站主任黃艷薰（右一）向民眾拜年。圖／移民署嘉義市服務站提供
行政院雲嘉南聯合服務中心李碧菁副執行長（左二）、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中（中）、主任林文俊（左一）、嘉義市政府民政處劉美鳳處長（右二）及移民署嘉義市服務站主任黃艷薰（右一）向民眾拜年。圖／移民署嘉義市服務站提供

外交部雲嘉南辦事處、移民署嘉義市服務站及嘉義市政府民政處舉辦「玉兔迎春贈春聯」活動。書法家與新住民朋友一起寫春聯並分送洽公民眾，新住民用越南語、西班牙語等母語寫春聯「恭賀新禧」「新年快樂」很有意思，現場春節氣氛濃厚，喜氣洋洋。

移民署嘉義市服務站主任黃艷薰表示，為讓新住民體驗農曆年節傳統習俗，因此跨機關合辦揮毫活動。現場有來自秘魯、越南及菲律賓的新住民朋友們參加，並以母語寫春聯，呈現豐富多元文化風情。

新住民姊妹Saki和羅戴娜分別以西班牙語、菲律賓語寫上「新年快樂」、黎竹芳用越南語寫春聯「恭賀新禧」。

外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中表示，藉由這個活動向各位鄉親拜早年，祝大家平安順心，期盼透過活動融入在地，成為民眾的好伙伴。近期民眾出國需求大增，有需要申辦護照的民眾多加使用外交部領事事務局「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，預先填寫資料及預約到場遞件，節省申辦護照時現場等待的時間。提醒自1月3日起，護照製發天數由4個工作天延長至6個工作天，建議民眾若是近期無出國急需，可考慮避開春節前後申請護照人潮高峰期。

移民署嘉義市服務站呼籲新住民朋友，春節假期別忘了共同防範非洲豬瘟病毒，若有出國或返鄉的計畫，回台時切勿攜帶豬肉製品，若遭查獲，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，牢記相關規定，以免違規受罰。

新上任的行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁受邀出席獻上新年祝福，書法家王宏隆以姓名即興創作春聯、漫畫家醫師詹皓凱創作卡哇伊的春聯、新住民陸配書法家申婷頡是嘉義媳婦，不僅寫的一手好字，也擅長繪畫插圖，結合兔子圖案的文創春聯。

新住民姊妹Saki（左一）、羅戴娜（左二）及黎竹芳（右一）與嘉義市服務站主任黃艷薰（右二）展示以母語寫的春聯。圖／移民署嘉義市服務站提供
新住民姊妹Saki（左一）、羅戴娜（左二）及黎竹芳（右一）與嘉義市服務站主任黃艷薰（右二）展示以母語寫的春聯。圖／移民署嘉義市服務站提供
主辦單位、書法家及新住民開心的拿著春聯合影。圖／移民署嘉義市服務站提供
主辦單位、書法家及新住民開心的拿著春聯合影。圖／移民署嘉義市服務站提供
現場民眾對書法大師的作品愛不釋手。圖／移民署嘉義市服務站提供
現場民眾對書法大師的作品愛不釋手。圖／移民署嘉義市服務站提供

春聯 新住民 移民署

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