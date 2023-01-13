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東石魚市場整修完工啟用！春節前交易熱絡 農曆年休市6天

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義區漁會所屬東石魚市場，年久失修，春節前整修完工啟用，煥然一新，讓承銷人及遊客稱讚。圖／嘉義區漁會提供
嘉義區漁會所屬東石魚市場，年久失修，春節前整修完工啟用，煥然一新，讓承銷人及遊客稱讚。圖／嘉義區漁會提供

嘉義縣沿海東石鄉嘉義區漁會所屬東石魚市場，年久失修，春節前整修完工啟用，煥然一新，讓承銷人及遊客稱讚，漁業署過去要求各地魚市，拍賣魚貨不落地，窒礙難行，東石魚市仍維持魚貨落地拍賣，春節前交易熱絡，依慣例，魚市除夕至大年初五休市6天。

東石魚市場是知名魚貨拍賣市場，遊客也可參與拍賣，成為生產兼觀光魚市，也是餐廳採購生鮮魚貨重要市場，東石魚市場因年久失修，屋頂隔熱防水層龜裂破損，逢雨滲漏，導致市場天花板漏水、油漆脫落及鋼筋裸露，場內地坪及公共廁所因長期使用損壞，嚴重影響建物結構。

嘉義區漁會為確保漁民進出安全，改善魚貨拍賣衛生作業環境，經理事長、總幹事積極向漁業署及縣府申請經費補助，改善拍賣場屋頂隔熱防水層、地坪、天花板加設防鳥網及週邊環境和公共廁所等相關設施。

修繕工去年9月12日施工，12月16日完工，元月8日重新進場啟用。工程費1092萬元，漁業署補助764萬5千元，縣府補助109萬2千，區漁會自籌218萬4千元。

完工後，逢春節前交易旺季，市場魚貨量價齊揚，魚市改善周遭環境美化，魚貨生鮮衛生安全，帶動人潮提升購買意願及魚貨價格，增加漁民及魚市場收益。承銷人及遊客稱讚說，「重新整修啟用的魚市，空間明亮，魚貨拍賣更順暢、生鮮衛生，公共廁所清潔，很棒！」

嘉義區漁會所屬東石魚市場，年久失修，春節前整修完工啟用，煥然一新，讓承銷人及遊客稱讚。圖／嘉義區漁會提供
嘉義區漁會所屬東石魚市場，年久失修，春節前整修完工啟用，煥然一新，讓承銷人及遊客稱讚。圖／嘉義區漁會提供

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