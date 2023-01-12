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宣慰警消協勤人員辛勞 黃敏惠：安定治安是經濟發展基礎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
宣慰行程啟動。圖／嘉義市政府提供
宣慰行程啟動。圖／嘉義市政府提供

農曆春節將至，嘉義市全體警察及消防、義警、民防、義交、義消、志工與守望相助隊等執勤人員，全力投入維護治安交通工作；嘉義市長黃敏惠與市議會議長陳姿妏晚間在警察局長王文澤、消防局長蘇耀星陪同下致贈春節慰問品及暖暖包慰問執勤人員辛勞，激勵士氣。市長黃敏惠表示，安定的治安環境是經濟發展的重要基礎。

市長黃敏惠表示，為期一個月的「加強重要節日安全維護工作」已於1月1日晚間開始，期間橫跨國曆新年與農曆春節，感謝警消與來自民間的協勤民力，犧牲假期維護了交通的順暢與平穩，也維護了市民生命財產安全。

黃敏惠表示，安定的治安環境是經濟發展的重要基礎，肯定市警局長王文澤1年以來的用心領導，近年獲獎無數，去年度更榮獲交通部金安獎-交通執法第1名、交通安全改進方案第1名、國發會第19屆金檔獎及衛福部健康城市海報獎銅獎與警政署評核51項績優等多項殊榮。

議長陳姿妏表示，嘉義市的治安良好，近年來獲獎無數便是最好證明，感謝警消人員及協勤人員付出，讓市民得以安居樂業，幸福生活。

市警局表示，為確保市民春節期間安家樂業、歡度農曆新年，嘉義市全體警察及消防、義警、民防、義交、義消、志工與守望相助隊等執勤人員，將全力投入維護治安平穩、交通順暢、為民服務工作，並於深夜時刻巡邏街道巷弄、社區及八大類公眾場所，以維護市民身家安全，加強防制不法情事。

聯合宣慰活動嘉義市長黃敏惠及市議會議長陳姿妏，和市政府秘書長陳永豐與多位議員、警友會、義警大隊、民防大隊、志工大隊、東西區守望相助大隊、九華山地藏庵、圓福寺等團體，先於警察局致贈各項慰問品後，分別前往東西區各分局、派出所、消防單位及嘉義憲兵隊等計21處勤務據點，感謝同仁的辛勞，以暖暖包及各項零食等慰問品能帶給辛勤守護城市的執勤人員溫暖。

嘉義市長黃敏惠感謝警消及協勤人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠感謝警消及協勤人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人宣慰重要節日安全維護工作執勤人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人宣慰重要節日安全維護工作執勤人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠、市議會議長陳姿妏（左一）致贈春節慰問品及暖暖包慰問執勤人員辛勞，由市警局長王文澤（右二）代表接受。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠、市議會議長陳姿妏（左一）致贈春節慰問品及暖暖包慰問執勤人員辛勞，由市警局長王文澤（右二）代表接受。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）頒發慰問品。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）頒發慰問品。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人宣慰重要節日安全維護工作執勤人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人宣慰重要節日安全維護工作執勤人員。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 警察

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