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台南大益貨櫃商店街違法做夜市 限期未改善市府開罰了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南大益貨櫃商店街業者對外招商夜市擺攤，市府市場處晚上前往稽查開罰。圖／台南市政府經發局提供
台南大益貨櫃商店街業者對外招商夜市擺攤，市府市場處晚上前往稽查開罰。圖／台南市政府經發局提供

台南市平實營區大益貨櫃商店街有違規經營夜市情事，台南市市場處今晚再度至台南市大益貨市集稽查，針對其違規經營夜市且攤販規模增大情事，除依法祭出罰鍰外並要求限期改善，以維護交易市場秩序。

市場處表示，依據台南市攤販管理自治條例，業者未申請或未經許可者，將予以連續處罰，直至改善；今晚稽查發現末改善，直接開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，未來持續稽查且無限次數裁罰。

針對大益貨櫃商店街有違規經營夜市情事，市場處於去年12月8日、29日派員到現場稽查，發現有設置攤販事實，當場告知業者停止設攤並立即改善。

因大益貨櫃市集違規經營夜市違法在先，經稽查後攤販規模越做越大，市場處今晚再次率隊前往稽查，除要求限期改善並依法開罰，也會持續排定稽查，直至改善為止，也呼籲市集業者遵守規定。

市場處指出，為讓民眾到夜市都能有最佳體驗，市府不定期派員稽查，對於不配合的攤商或場域，移請權責單位開罰或停業處分。

市府表示，夜市是各地生活與文化的一環，南市著名觀光夜市多，人氣小眾夜市也不少，市府除照顧攤商生計，也採取較嚴格的態度管理，讓民眾可以安心購物、品嘗小吃，創造多贏。

台南大益貨櫃商店街業者對外招商夜市擺攤，市府市場處晚上前往稽查開罰。圖／台南市政府經發局提供
台南大益貨櫃商店街業者對外招商夜市擺攤，市府市場處晚上前往稽查開罰。圖／台南市政府經發局提供

夜市 台南

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