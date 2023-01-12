台南大益貨櫃商店街違法做夜市 限期未改善市府開罰了

台南市平實營區大益貨櫃商店街有違規經營夜市情事，台南市市場處今晚再度至台南市大益貨市集稽查，針對其違規經營夜市且攤販規模增大情事，除依法祭出罰鍰外並要求限期改善，以維護交易市場秩序。

市場處表示，依據台南市攤販管理自治條例，業者未申請或未經許可者，將予以連續處罰，直至改善；今晚稽查發現末改善，直接開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，未來持續稽查且無限次數裁罰。

針對大益貨櫃商店街有違規經營夜市情事，市場處於去年12月8日、29日派員到現場稽查，發現有設置攤販事實，當場告知業者停止設攤並立即改善。

因大益貨櫃市集違規經營夜市違法在先，經稽查後攤販規模越做越大，市場處今晚再次率隊前往稽查，除要求限期改善並依法開罰，也會持續排定稽查，直至改善為止，也呼籲市集業者遵守規定。

市場處指出，為讓民眾到夜市都能有最佳體驗，市府不定期派員稽查，對於不配合的攤商或場域，移請權責單位開罰或停業處分。